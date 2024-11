Drei Spitzenspiele! Vor Dynamo liegen die Wochen der Wahrheit

Dresden - Dass es in der 3. Liga eng zugeht, das ist längst keine Neuigkeit mehr. Das Tabellenbild verschiebt sich Woche für Woche. Die Tabellenführung wechselt ständig, auch nach diesem Spieltag. Sandhausen löste Cottbus ab, das auf Rang fünf abfiel. Dresden steht einen Punkt hinter dem SVS auf Rang drei. Dynamo kann sich in den kommenden Wochen oben festsetzen. Drei Spitzenspiele warten.

Richtungsweisende Duelle! Das Team um SGD-Chefcoach Thomas Stamm (41) muss sich in den kommenden Wochen gegen drei Aufstiegskandidaten behaupten. © Lutz Hentschel

Das 3:0 in Osnabrück hat ihn wieder etwas angehoben. Der liegt bei 1,79 im Moment. Um sicher aufzusteigen, sollte man nah an die 2,0 herankommen.

"Es ist abhängig davon, wird es Mannschaften geben, die sich klar absetzen. Das ist im Moment nicht der Fall. Am Ende wollen wir bis zur Winterpause vorn mitmischen. Das muss das Ziel sein, das brauchst du. Wir wollen so in die Pause gehen, dass wir sagen können: Hey, wir sind dabei!", so Stamm.

Mit ein, zwei punktuellen Verstärkungen ist es von Stamm ("Wir spitzen die Ohren und halten die Augen offen") dann das Ziel, ab Januar voll anzugreifen.

"Das ist der Anspruch von allen, eine stabilere Rückrunde zu spielen. Wir sind dann ein halbes Jahr zusammen."