Dreimal die Note eins! Diese Dynamos glänzten beim Auswärtssieg besonders

Bochum - Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser, als man glaubt. Nämlich so gut, dass schwarze Serien beendet werden können. Vor 25.940 siegte Dynamo dank einer grandiosen ersten Hälfte mit 2:1 (2:0) beim VfL Bochum . Am Ende fuhren die Sachsen mit Geschick und unheimlich viel Glück den ersten Dreier seit Ende August ein - die TAG24 -Noten.

Trug mit seinem Treffer zum Sieg im Zweitliga-Duell beim VfL Bochum bei: Dynamo-Akteur Alexander Rossipal (29, l.) © David Inderlied/dpa

Lennart Grill: Er ist also die neue Nummer 1. Er zeigte, warum - bis auf eine Szene (74.) beim von ihm verursachten Elfer, den Francis Onyeka lässig verschoss. Ganz stark beim Kopfball von Kjell Wätjen (70.) - Note: 3

Lucas Boeder: Sehr sicher in der Defensive, verlor kaum einen Zweikampf in der ersten Hälfte. Die zweite war Schwerstarbeit, Können und viel Glück - Note: 3

Julian Pauli (bis 85.): Absolut der Fels in der Brandung. Abwehrchef war nicht nur seine Bezeichnung, sondern sein Prädikat an diesem Abend. Hatte auch in brenzligen Situationen immer den Kopf oben - Note: 1

Friedrich Müller: Profidebüt - und dann noch ein feines. Klärte zweimal nach Ecke und Freistoß (4./29.) in höchster Not. War sicherlich nervös, zeigte aber keine Angst, ging scharf in die Zweikämpfe. Die zwei, drei Fehlpässe - geschenkt - Note: 2

Konrad Faber: Beweglich in der Fünferkette, nach hinten wir vorn sehr agil. Gab keinen Ball verloren, zudem mit guten Flanken - Note: 3

Luca Herrmann: War kaum zu sehen, was auf seiner Position nichts Schlechtes ist, denn: er machte die Drecksarbeit im Mittelfeld, lief Passwege zu, stopfte Löcher - Note: 3