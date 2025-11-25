Dynamo bringt die Tastatur-Terroristen zum Schweigen und belohnt den Trainer

Dresden - "Ich habe meinen Freund 'Scholle' noch gar nicht richtig gesehen, ich gehe ihn jetzt suchen", sagte Bochums Trainer Uwe Rösler (57) nach dem 2:1-Sieg der Dynamos beim VfL. "Wir wollen aber kurz nach halb zehn los", antwortete sein Gegenüber Thomas Stamm (42) und blickte auf die Uhr. Die zeigte in dem Moment 21.26 Uhr an. War dann wohl eher ein Sturz- und kein Genussbier.

Bochum-Trainer Uwe Rösler (57) zeigte sich schon vor dem Anpfiff bei Sky überrascht von der Aufstellung der Dynamos. © IMAGO / kolbert-press

Wem es besser geschmeckt haben dürfte, war klar. Heiko Scholz (59) und auch Stamm. Er dürfte nach neun sieglosen Partien Erleichterung gespürt haben. Nach der besten Hälfte der Saison - mit veränderter Taktik - in Durchgang eins brachten seine Jungs mit Geschick, Leidenschaft und viel Glück den Dreier nach der Pause über die Ziellinie.



"Es geht nicht um Erleichterung. Ich freue mich, dass wir uns belohnen konnten mit einem vielleicht nicht perfekten Spiel. Es tut auf alle Fälle gut. Ich freue mich vor allem für die Jungs, weil ich sehe, wie sie Woche für Woche im Training arbeiten, aber es nicht immer auf den Platz übertragen bekommen", sagte der Trainer.

Er sprach dann vom Großen und Ganzen: "Es ist immer ein Stück weit Lebensqualität. Das wird immer so sein, für die Spieler, Trainer, Fans und manchmal auch für die Journalisten, wenn sie es gut mit uns meinen, dann ist es auch Lebensqualität. Die kriegst du nicht anders als mit Siegen."

Stamm ist nun mal ein Trainer, der emotional nicht aus sich herausgeht - anders als Rösler.