Dynamo-Viererkette besetzt: Deshalb hat er jetzt eine neue Position

Dresden - Die Stamm-Viererkette scheint endlich gefunden! Das dritte Mal hintereinander setzte Dynamo Dresden gegen Verl auf dieselbe Abwehrreihe. Das war in der Saison selten der Fall. Bedeutet aber auch, gleich fünf Innenverteidiger schauen in die Röhre.

Drei Punkte und zu null gespielt: Lukas Boeder (27) konnte zufrieden sein. © Lutz Hentschel

Paul Lehmann (20) und Dennis Duah (21, zusammen eine Minute Spielzeit) haben ohnehin einen schweren Stand. David Kubatta (21) saß gegen Verl nur auf der Tribüne, Claudio Kammerknecht (25) auf der Bank.

"Ich fühle mich wohl neben Andi, ich hoffe auch er neben mir. Das war ein gutes Spiel von uns, es passt gut", freute sich Lars Bünning (27), der neben Andi Hoti (229 im Abwehrzentrum spielte.

Wohl dem, der auch auf anderen Positionen spielen kann. Allen voran Innenverteidiger Nummer fünf Lukas Boeder (27), der in dieser Saison auf 21 Einsätze kam, 17 von Beginn an - allesamt in der Viererkette.

Gegen Verl überraschte es ein wenig, als auch sein Name neben dem von Bünning und Hoti auf dem Spielberichtsbogen auftauchte. Schnell kam die Frage: Stellt Thomas Stamm (42) etwa wieder auf Dreier- bzw. Fünferkette um?

"Am Ende des Tages geht es immer darum, Trainingsleistung zu belohnen, und, dass man immer probiert, gute Entscheidungen zu treffen. Das ist nicht immer einfach, weil wir einen hohen und guten Konkurrenzkampf haben", machte der SGD-Coach nach dem 14. Saisonsieg klar.