Es läuft bei ihm! Warum Dynamo-Keeper Schreiber richtig "explodiert"

Dresden - Der eine sitzt ungewohnter Weise auf der Tribüne, der andere gerade mal so richtig fest im Sattel. Vor Dynamos Partie in Karlsruhe am Sonntag (13.30 Uhr) sorgen die beiden Keeper für Gesprächsbedarf. Weil Hans Christian Bernat (25) dem KSC fehlen wird und Tim Schreiber (23) bei der SGD seit ein paar Wochen massiv abliefert.
"Grundsätzlich tut allen - auch Tim - der Konkurrenzkampf gut, den wir auf der Position mit der weiteren Verpflichtung machen mussten. Weil sie merken, sie müssen sich Woche für Woche strecken", erklärt Thomas Stamm (43) die Leistungsexplosion seines Schlussmanns.
Dynamos Coach weiß: "Da geht es auch viel um Mut. Ich sehe bei Tim in vielen Einheiten, was er fähig ist zu leisten, sowie den Mut, den er hat. Den auf den Platz zu bringen, ist nicht immer einfach."
Hat er in den vergangenen Wochen seit der Verpflichtung von Elias Bethke (22) aber. Herausragend seine Leistung zuletzt beim 3:1-Erfolg gegen Darmstadt, als er seine Mannen gleich mehrfach vor dem Rückstand und später vor dem schnellen Anschluss bewahrte.
"Ich muss sicherlich keinem erklären, dass er auf der Linie und im Eins-gegen-eins die Qualität besitzt. Das andere ist dann eher eine Frage von Situationen einschätzen, die Überzeugung und den Mut zu haben, im richtigen Moment die passende Wahl zu treffen", erklärt Stamm: "Ich kenne ihn schon sehr lange, auch als er noch nicht hier war. Er hatte die Qualitäten schon immer. In anderen Punkten hat er sich einfach gut entwickelt."
Der Schweizer stellt an den Schlussmann die "Bitte", dass er "mit voller Überzeugung genauso weitermacht" - natürlich auch am Sonntag in Baden-Württemberg.
Seine vorigen zwei Partien hat der KSC jeweils mit 3:1 gewonnen. Allerdings mit Keeper Bernat. Der fehlt gegen die SGD aufgrund seiner fünften Gelben Karte. Routinier Robin Himmelmann (37) wird ihn ersetzen.
"Wenn man da eine gute Bindung zu der Person hat, und das wird der Fall sein, macht das für die Abwehr keinen Unterschied. Ich glaube, dass die Absprache auch immer gut sein wird", beschreibt Dynamos Innenverteidiger Julian Pauli (20) die Auswirkungen auf die Defensive.
Stürmer Christoph Daferner (28) macht klar, dass das für ihn "eigentlich gar kein Thema" ist und "wenig Einfluss" hat.
Aber: Himmelmanns letztes Pflichtspiel ist fast 700 Tage her. Zuletzt stand der 37-Jährige am 12. April 2024 für den 1. FC Kaiserslautern gegen Greuther Fürth (1:2) im Kasten.
Der Routinier soll eigentlich "die jüngeren Torhüter bei ihren nächsten Entwicklungsschritten mit seiner Erfahrung unterstützen", hieß es bei seiner Verpflichtung im Sommer 2024.
