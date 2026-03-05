Nur Dortmund schneidet besser ab! Dynamo-Wohnzimmer auf Rang 2 in Deutschland

Dresden - Darmstadts Trainer Florian Kohfeldt (43) bugsierte Dynamo unter die "Top 5", was seine Stadionerlebnisse als Trainer in der Bundesliga oder der 2. Bundesliga angeht. Beim jetzt erfolgten Google-Ranking schneidet das Rudolf-Harbig-Stadion sogar noch besser ab: Rang zwei von allen 56 Profiklubs in Deutschland.

Das Rudolf-Harbig-Stadion gehört zu den stimmungsvollsten Stadien in der Republik - das Google-Ranking beweist das jetzt. © Lutz Hentschel

Grundlage sind fast 576.000 Google-Rezensionen von 56 Arenen. Die Daten wurden von wettanbieter.org ausgewertet, wobei sowohl die Höhe der Bewertung als auch die Anzahl der Reviews berücksichtigt wurden.

Nur der Signal Iduna Park von Borussia Dortmund schnitt besser ab. Damit liegt das Dynamo-Wohnzimmer sogar vor der Allianz Arena des FC Bayern München. In der 2. Liga führt Dynamo klar vor dem Olympiastadion Berlin von Hertha BSC. Für Fans zählen vor allem Atmosphäre, Tradition und Identität - Faktoren, die Dynamos Stadion zu einer der stimmungsvollsten Arenen Deutschlands machen.

Über 12.000 Rezensionen wurden insgesamt von Besuchern geschrieben, die irgendwann schon einmal im Harbig-Stadion waren. Gut 1000 fallen auf das Jahr 2025 bis Ende Januar 2026 - abgegeben nach Dynamo-Spielen, Konzerten, den Partien der Monarchs oder auch dem Wintergame der Eislöwen.

"Wir waren hier zu einem Heimspiel in der 2. Bundesliga. Im Stadion war alles gut organisiert und alle Stewards waren freundlich und serviceorientiert. Das Stadion ist modern und die Vereinsfarben und das Logo von Dynamo Dresden finden sich in der Bestuhlung wieder. Ich kann einen Besuch zum Fußballspiel hier empfehlen, auch wegen der guten Stimmung", schrieb ein User im Oktober.

"War hier Ende August zum Auswärtsspiel. Ein schönes Stadion und eine interessante Fanbase", merkte ein Schalke-Fan an.