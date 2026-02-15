Pauli sorgt für Kopfschmerzen: Dynamos Erfolgskette droht Sprengung!

Bei Dynamo Dresden könnte durch Julian Paulis Verletzung zum ersten Mal in der erfolgreichen Rückrunde ein neues Innenverteidiger-Duo auf dem Platz stehen.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Wird die Erfolgs-Innenverteidigung der ersten vier Spiele der Rückrunde gesprengt? Thomas Keller (26) ist bei Dynamo Dresden fit und gesetzt. Julian Pauli (20) hingegen hatte bis Freitag noch nicht wieder trainiert. Er knallte auf Schalke mit Nikola Katic (29) Kopf auf Kopf zusammen, spielte mit Turban weiter. Doch der Junge hat seine Vorgeschichte.

Aufgrund seiner Kopfverletzung ist Julian Pauli (20) ein Wackelkandidat. © imago/osnapix Beim 1. FC Köln verletzte er sich im DFB-Achtelfinale gegen Hertha BSC im Dezember 2024 bei einem Kopfballduell mit Marton Dardai (24). Er sprach von einer "totalen Orientierungslosigkeit", erklärte, "dass ich nicht nach Hause gefunden habe". Nach seiner heftigen Gehirnerschütterung musste Pauli einige Monate pausieren. Mehrere Comeback-Versuche scheiterten. In Köln verpasste er daher den Anschluss, der U21-Nationalspieler ging leihweise nach Dresden. Auf Schalke war die Narbe von damals wieder aufgeplatzt. Deshalb lässt Dynamo Vorsicht walten. Dynamo Dresden Flutlicht statt Valentinstag: Dynamos Standardwaffe Rossipal freut sich auf "geiles Spiel" "Er hatte das schon einmal. Aufgrund seiner Vorbelastung passen wir bei ihm besonders auf. Der Prozess war bislang ganz gut. Aber es ist auch klar, dass die Gesundheit immer im Vordergrund steht", erklärt Dynamo-Trainer Thomas Stamm (42). Ein Risiko wird er bei Pauli definitiv nicht eingehen.

Thomas Stamm muss bei Dynamo Dresden mehrere schwierige Entscheidungen treffen