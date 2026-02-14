Serie gerissen! Dynamo verspielt Führung gegen Elversberg und kassiert erste Pleite des Jahres

Dynamo Dresden hat am Samstagabend eine 1:0-Führung gegen die SV Elversberg verspielt und die erste Niederlage des Jahres 2026 kassiert.

Von Thomas Nahrendorf, Florian Mentele

Dresden - Hiebe statt Liebe zum Valentinstag für Dynamo Dresden! Die Sportgemeinschaft hat eine frühe Führung vor heimischer Kulisse am Samstagabend gegen die SV Elversberg aus der Hand gegeben und das Zweitliga-Topspiel am Ende mit 1:2 (1:0) verloren.

Damit endete die Serie von vier ungeschlagenen Partien am Stück für Schwarz-Gelb mit der ersten Pleite des Jahres 2026 - und ohne Punkte, die im Abstiegskampf so wichtig gewesen wären. Eigentlich fand die Mannschaft von Thomas Stamm dabei sehr gut in die Partie und belohnte sich früh durch einen 114-km/h-Hammer von Alexander Rossipal (12.). Nach dem Seitenwechsel legten die Saarländer dann aber den Schalter um, drängten vehement zunächst auf den Ausgleich. Den erzielte schließlich Nicholas Mickelsen (58.), ehe Lukas Petkov das Spiel komplett drehte. Dynamo stemmte sich in einer wilden Schlussphase zwar nochmal gegen die drohende Niederlage, konnte sie aber nicht mehr verhindern. In unserem großen TAG24-Liveticker könnt Ihr alle Highlights der Partie noch einmal nachlesen.

23.15 Uhr: Das sagt Thomas Stamm zur ersten Pleite des Jahres gegen die SV Elversberg

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sprach Dynamo-Coach Thomas Stamm über ... ... den Spielverlauf: "Sehr gute erste Halbzeit von uns - ohne die fünf Minuten vor der Pause. Wenig qualitativ gute Chancen zugelassen, gerade in der Phase nach dem 1:0 müssen wir (...) höherstellen bis zur Pause. Das ist uns in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gelungen, die Intensität auf dem Platz zu bekommen. (...) Dann dreht das Spiel ein Stück weit, dann fällt das 1:2, aber hintenraus hatten wir genügend Möglichkeiten, mindestens einen Punkt mitzunehmen. Und ich glaube, das wäre auch verdient gewesen." ... die zwei unterschiedlichen Halbzeiten: "Wir haben nicht mehr den Druck, die Intensität, den Mut gehabt. Aber wenn du so verteidigst wie in der ersten Halbzeit, dann kostet das auch Körner. Aber hintenraus haben wir es auch wieder besser hinbekommen. (...) Das muss auch unser Anspruch sein. Natürlich hat das aber immer auch was mit dem Gegner zu tun."

Dynamo Dresden kassiert erste Niederlage des Jahres gegen die SV Elversberg

Abpfiff: Dann ist das Spiel aus, Dynamo verliert gegen Elversberg mit 1:2.

90. Minute +9: Fast der späte Ausgleich! Keller verpasst am langen Pfosten um Zentimeter.

90. Minute +5: Im Gegenzug fällt vermeintlich die Entscheidung, weil Fröling eine Conté-Hereingabe ins eigene Tor lenkt. Doch der VAR kassiert den Treffer aufgrund eines vorherigen Handspiels wieder ein.

90. Minute +5: Und die Ecke wird brandgefährlich! SVE-Keeper Kristof rettet erst gegen Lemmer und dann auch noch gegen Rossipal bärenstark, während die Dresdner verzweifeln.

90. Minute +3: Lemmer zieht nach innen und hält drauf, der abgefälschte Ball geht ins Aus - Ecke.

90. Minute: Acht (!) Minuten werden nachgespielt.

89. Minute: Keidel hat es erwischt, der Rechtsverteidiger muss raus, Frederik Schmahl kommt für ihn ins Spiel.

88. Minute: Langsam aber sicher läuft Schwarz-Gelb hier die Zeit davon, Dresden wirft jetzt allerdings vor 29.155 Zuschauern auch alles nach vorn.

85. Minute: Sterner stoppt Günther unfair und sieht ebenfalls eine Gelbe Karte.

83. Minute: Fast die schnelle Antwort! Kutschke verlängert eine Flanke von rechts, dann kommt Daferner allerdings nicht mehr richtig ran und die Gäste bekommen die Kugel irgendwie von der Linie gekratzt. Wahnsinn!

83. Minute: Keller zieht bei einem Freistoß direkt drauf, Kristof wehrt das Leder zur Seite ab.

Lukas Petkov bringt SV Elversberg in Front

78. Minute: TOR für Elversberg, die Gäste drehen das Spiel. Beim ersten Versuch aus halblinker Position vom eingewechselten Lasse Günther ist Schreiber noch zur Stelle, doch der Ball fällt vor die Füße von Lukas Petkov, der anschließend reaktionsschnell zum 2:1 für die SVE einnetzt.

Der zappelt im Netz! Lukas Petkov (3.v.r.) trifft zum 2:1 für Elversberg. © Frank Hammerschmidt/dpa

76. Minute: Herrmann hat den richtigen Gedanken, sein Steilpass auf Daferner jedoch nicht das richtige Timing. Da war mehr drin.

75. Minute: Fröling wird rechts im SVE-Strafraum gut freigespielt, seine flache Hereingabe kann die saarländische Defensive aber abblocken.

71. Minute: Nächster Doppelwechsel bei der SGD: Amoako und Ceka haben Feierabend, Herrmann und Fröling wirken jetzt mit.

71. Minute: Daferner vertändelt einen Ball nach schickem Zuspiel ziemlich fahrlässig, am Ende springt aber wenigstens noch eine Ecke raus. Die faustet Keeper Kristof zu Ceka, der zum Fallrückzieher ansetzt, aber das Tor verfehlt.

Niklas Hauptmann (rechts vorn) und seine Kollegen werfen gegen Elversberg alles rein. © Frank Hammerschmidt/dpa

66. Minute: Amoako fällt Conté auf dem Anstoßpunkt und sieht die nächste Gelbe Karte.

65. Minute: Dynamo hat sich kurz geschüttelt und ist jetzt endlich im zweiten Durchgang angekommen.

60. Minute: Thomas Stamm reagiert mit einem Doppelwechsel: Lemmer und Daferner kommen für Bobzien und Vermeij.

Nicholas Mickelsen trifft zum Ausgleich für die SV Elversberg

58. Minute: TOR für die SV Elversberg, Mickelsen trifft zum 1:1-Ausgleich. Das hatte sich abgezeichnet! Ceka pennt in der Rückwärtsbewegung, weshalb der SVE-Linksverteidiger mit viel Platz links im Strafraum an den Ball kommt und die Kugel dann eiskalt mit der rechten Innenseite an Schreiber vorbeischiebt.

57. Minute: Petkov wird stark in den Lauf bedient und fällt dann im Zweikampf mit Müller. Braun zeigt allerdings sofort an, dass es keinen Elfer gibt.

56. Minute: Keidel bedient Zimmerschied im Strafraum, der dreht sich und schließt ab - drüber!

54. Minute: Die Saarländer werden hier von Minute zu Minute stärker und drängen auf den Ausgleich. Dynamo muss in dieser Phase aufpassen.

52. Minute: Keller geht an der linken Seitenauslinie volles Risiko gegen Mickelson und sieht dafür die Gelbe Karte von Schiri Braun. Dummerweise hat sich der Dynamo-Verteidiger dabei auch noch selbst wehgetan und muss behandelt werden. Für ihn geht es aber wohl weiter.

49. Minute: Erste gute Gelegenheit in der zweiten Hälfte für die SV Elversberg! Zimmerschied bedient den mitgelaufenen Rechtsverteidiger Felix Keidel rechts im Strafraum, der 22-Jährige knallt das Leder aber nur ans Außennetz.

47. Minute: Der Rossipal-Treffer ist für Dynamo übrigens ein gutes Omen: Es war bereits das vierte Tor des Linksverteidigers, zum vierten Mal das 1:0. Verloren hat die SGD anschließend kein Spiel mehr, gegen Münster gab es noch ein Remis. Mit vier Treffern und fünf Vorlagen ist der Abwehrmann nun auch der beste Scorer der Schwarz-Gelben.

Fährt Dynamo Dresden den Heimsieg ein?

46. Minute: Weiter geht's im Rudolf-Harbig-Stadion, die zweiten 45 Minuten laufen.

Halbzeit: Dynamo musste direkt am Anfang einen Schreckmoment überstehen, fand dann aber sehr gut in die Partie und belohnte sich früh in Person von Rossipal und seiner linken Klebe. Anschließend hatten die Hausherren das Geschehen im Griff und Chancen aufs Zweite - Ceka stand bei seinem Treffer aber im Abseits. Erst kurz vor der Pause konnte Elversberg mal länger Druck aufbauen, die Dresdner verteidigten aber konzentriert und führen verdient.

Dynamo Dresden geht mit Führung in die Pause

Halbzeit: Dann ertönt der Halbzeitpfiff, die SGD führt zur Pause verdient mit 1:0.

45. Minute+1: Elversberg will noch vor dem Seitenwechsel den Ausgleich, aber Dynamo wirft sich mit vereinten Kräften rein. Keller blockt einen Petkov-Schuss zur Ecke. Aus der entstehen ein kurzes Wirrwarr sowie ein Lattenknaller, davor hat Schiri Braun aber schon ein Foulspiel gesehen.

45. Minute: Zwei Minuten gibt es im ersten Durchgang obendrauf.

41. Minute: Bobzien setzt sich auf links stark durch, im Rückraum, wo seine Hereingabe landet, steht dann aber kein Dresdner.

39. Minute: Rohr führt einen Freistoß schnell in den Lauf von Zimmermann aus, die Dynamo-Abwehr passt allerdings gut auf und ist da.

37. Minute: Wieder rüber auf die andere Seite: Nach einer SVE-Ecke wird im Dresdner Strafraum kurz Ping Pong gespielt, am Ende kann sich Dynamo jedoch befreien.

36. Minute: Im Gegenzug Schwarz-Gelb, doch eine Ceka-Flanke auf Vermeij gerät etwas zu kurz, ein Elversberger Kopf kommt dazwischen.

35. Minute: Freistoß für die Gäste, Sterner köpft die Flanke aber sicher raus, im zweiten Anlauf packt Schreiber zu.

33. Minute: Nächster guter Angriff der SGD! Amoako treibt den Ball nach vorn, verpasst dann aber den Moment für den Pass auf Ceka. Stattdessen lässt er einen Gegner per Haken aussteigen und bedient Bobzien, dessen Schlenzer jedoch weit am Kasten vorbeisegelt.

29. Minute: Nun aber doch ein Lebenszeichen der "Elv". Poreba hält nach Mokwa-Ablage aus dem Rückraum drauf, Schreiber ist zur Stelle und hat den Flachschuss im Nachfassen.

29. Minute: Dynamo ist mittlerweile aber klar die bessere Mannschaft und gibt den Ton an.

Jason Ceka jubelt, aber das Tor wird zurückgenommen

25. Minute: TOR für die SGD, Jason Ceka erhöht gegen seinen eigentlichen Arbeitgeber aus Elversberg auf 2:0 - aber der Treffer zählt nicht! Der VAR schaltet sich ein und entscheidet auf Abseits. Von oben sah es zunächst nicht danach aus, knappes Ding.

20. Minute: Bobzien zieht links in den gegnerischen Strafraum und hat auch reichlich Platz, sein Pass in die Mitte kommt dann aber nicht an.

20. Minute: Den Gästen fehlt im letzten Drittel noch die Genauigkeit, Dynamo versucht jetzt, nach Ballgewinn schnell umzuschalten.

17. Minute: Die Saarländer sind aktuell um eine schnelle Antwort bemüht, Dresden verteidigt aber tapfer, kann eine Ecke frühzeitig aus der Gefahrenzone klären.

Alexander Rossipal trifft zur Führung!

12. Minute: TOOOOOOR für Dynamo, Alexander Rossipal bringt die SGD mit 1:0 in Führung. Ein herrlicher Angriff der Schwarz-Gelben! Nach längerer Ballstafette spitzelt Hauptmann den Ball auf Bobzien, der nach links an die Sechzehnerkante für Rossipal ablegt. Der 29-Jährige hält sofort drauf und jagt das Leder mit seiner linken Klebe und 114 km/h in die rechte Tornetztasche. Keine Chance für SVE-Keeper Kristof.

Dynamo belohnt sich früh und bejubelt das 1:0. © Frank Hammerschmidt/dpa

11. Minute: Ein SVE-Freistoß aus dem Halbfeld stellt Schreiber vor keine großen Probleme, der SGD-Keeper fängt die Hereingabe sicher ab.

8. Minute: Die Gäste sehen bereits die erste Gelbe Karte der Partie: Poreba greift gegen Wagner zum taktischen Foul am Mittelkreis und unterbindet so einen Vorstoß. Braun zieht sofort den Karton.

7. Minute: Trotzdem startet die Sportgemeinschaft hier gar nicht schlecht ins Topspiel, insgesamt wirkt die Stamm-Elf sehr griffig und bemüht sich um den Weg in die Offensive.

4. Minute: Erste Riesenchance für die SVE! Ein langer Ball hebelt die gesamte Dresdner Hintermannschaft aus, Petkov scheitert dann aber im Eins-gegen-eins an Schreiber. Viel Glück für Dynamo, die Fahne blieb unten.

2. Minute: Auf der anderen Seite probiert es Rossipal, seine Flanke gerät aber etwas zu weit.

1. Minute: Der erste Angriff gehört den Gästen, Amoako fängt aber eine Hereingabe von links ab.

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und der SV Elversberg läuft!

Anpfiff: Der Ball im RHS rollt, der Flutlichtkracher am Valentinstag ist unterwegs! Kann die SGD ihren Fans einen romantischen Abend mit drei Punkten bereiten?

Thomas Stamm und seine Truppe wollen jetzt drei Punkte einfahren! © Lutz Hentschel

20.24 Uhr: Die Hymne ertönt

Die Dynamo-Hymne ertönt, zuvor wird noch die Mannschaftsaufstellung verlesen. Beachtlich: Die Anhänger ehren den Torschützen vom Dienst, Thomas Keller, schon vor seinem erst fünften Spiel im schwarz-gelben Trikot mit einem "Fußballgott". Der Innenverteidiger ist offenbar gut in Dresden angekommen.