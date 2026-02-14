Dynamo-Noten gegen Elversberg: Nach einer tollen Halbzeit folgt der Einbruch

Dresden - Erste Niederlage im Jahr 2026 - und das trotz 1:0-Führung. Dynamo musste sich der SV Elversberg vor 29.155 Zuschauern mit 1:2 (1:0) geschlagen geben . Einer tollen ersten Hälfte folgte eine extrem passive zweite. Die wurde bestraft, weil der Gast zwei der drei Chancen eiskalt unter dynamischer Mithilfe nutzte. Die TAG24-Noten.

Spielte zum 20. Geburtstag gut: An Friedrich Müller ließ sich die Niederlage nicht festmachen. © Lutz Hentschel

Tim Schreiber: Bei null Grad im kurzen Trikot. Im Grunde ein solides Spiel. Beim Gegentreffer zum 1:1 (58.) muss er vielleicht den Fuß nehmen, beim verdeckten Schuss zum 1:2 (77.) reagierte er, so gut er konnte, dafür aber nicht einer seiner Vorderleute - Note: 3

Jonas Sterner: Nach wie vor noch nicht in absoluter Topform. Mit ein, zwei Fehlpässen im Aufbau zu viel. Nach vorn zwar agil und vor allem konzentrierter, aber seine Flanken blieben aus - Note: 4

Thomas Keller: In der ersten Hälfte eine Wucht, nicht zu bezwingen. Im zweiten Durchgang zu nachlässig in so mancher Situation. Hatte mit einem Freistoß (82.) das 2:2 auf dem Fuß, rutschte fast mit Abpfiff knapp an einer Flanke vorbei - Note: 3

Friedrich Müller: Vier Spiele Tribüne, jetzt wieder Startelf. Sah man dem Jungen an seinem 20. Geburtstag nicht an. Spielte abgeklärt - Note: 3

Alexander Rossipal: Mit 114 km/h früh (12.) zur Führung eingeschweißt - was für ein Hammer! Es war sein vierter Saisontreffer. Machte auch sonst ein gutes Spiel - Note: 2

Kofi Amoako (bis 71.): Wie immer die Fleißbiene im Mittelfeld. Nach vorn nicht ganz so auffällig, im Rückwärtsgang umso mehr - Note: 3