Dynamo und Bielefeld vor dem Aufstieg: Wird das direkte Duell zum Spektakel?

Dresden - Der Aufstieg allein wäre nicht genug - könnte man zumindest nach den unüberhörbaren Pfiffen vergangene Woche meinen. Nein, es muss auch unterhaltsam sein. Dynamo Dresdens Topspiel-Kracher gegen Arminia Bielefeld kommt also genau richtig.

Beim Hinspiel-Sieg brachte Dynamo-Keeper Tim Schreiber (23, M.) Bielefeld zur Verzweiflung. © Lutz Hentschel

Zweiter gegen Erster, einer von beiden ist Pokalfinalist. Der Sieger spielt nächste Saison definitiv in der 2. Bundesliga. Was gibt es mehr?

Thomas Stamm (42) sieht es trotzdem recht nüchtern, vor allem auch rückblickend auf den Sieg gegen Sandhausen.

"Wir haben in der zweiten Halbzeit gegen Sandhausen keinen einzigen Konter zugelassen. In der ersten Halbzeit, wo wir für unsere Startphase abgefeiert wurden, haben wir drei Konter kassiert. Da die Mischung zu finden, ist wichtig. Das haben wir sehr clever gemacht – wie auch im Hinspiel gegen Bielefeld", erklärt Dynamos Coach.

Anfang Dezember gewann die SGD gegen Arminia Bielefeld mit 3:0, obwohl dieses Spiel auch gut und gerne hätte anders ausgehen können.

"Man kann aufs vierte Tor gehen, man kann aber ein Spiel auch so nach Hause bringen, wie man es nach Hause bringen muss. In Bielefeld werden wir losgelöst von der Möglichkeit, die wir dort haben, und der Tabellensituation eine gute Mischung finden. Offensiv zu denken, aber gleichzeitig eine gute Balance zu haben", so Stamm.