Wieder Derbypleite! Dynamo stürzt vom direkten Aufstiegsplatz

Halle (Saale) - Dritte Auswärtspleite in Folge: Vor 13.114 Zuschauern im ausverkauften Leuna-Chemie-Stadion verlor Dynamo Dresden beim Halleschen FC nach einer spielerisch äußerst schwachen Partie ohne eine große Torchance mit 0:1 (0:0). Das Tor des Tages erzielte Dominic Baumann (83.). Und die SGD verlor den direkten Aufstiegsrang an den SSV Ulm , der bei 1860 München siegte. Auch dort traf mit Lucas Röser ausgerechnet ein Ex-Dynamo.

Dynamo hatte Glück, dass Jonas Nietfeld (30) in der ersten Halbzeit einen Elfmeter an die Latte jagte. © IMAGO / Fotostand

HFC-Keeper Philipp Schulze musste nach neun Sekunden das erste Mal zupacken, als Stefan Kutschke auf ihn zulief. Das war auch das letzte Mal für eine lange Zeit.

Denn Dresden kam nicht im Spiel an, musste sich gnadenlos aufs Gaspedal tretenden Gastgebern erwehren. Die drückten die ganz in Schwarz spielenden Sachsen tief in die eigene Hälfte. Halle agierte mit unglaublich viel Power - gegen Ball und Körper.

Die Rot-Weißen waren in den Zweikämpfen deutlich bissiger. Dynamo lief hinterher, fand die Ordnung nicht, hielt aber zumindest so gut es ging dagegen.

Die SGD hatte diesmal das nötige Glück. Nach einer Ecke verlor Kutschke das Kopfballduell gegen den deutlich kleineren Dominic Baumann, den anschließenden Schuss von Timur Gayret parierte Kevin Broll ganz stark, doch Dynamos Kapitän foulte danach Baumann. Den fälligen Elfmeter drosch Jonas Nietfeld (9.) an die Oberkante der Latte.

Wer dachte, die Situation schockt Halle und weckt Dresden, der sah sich getäuscht. Es spielten nur die Anhaltiner, und die rannten im Minutentakt aufs Dynamo-Tor zu. Die beste Chance hatte Baumann (27.), dessen Abschluss Kevin Ehlers von der Linie kratzte.