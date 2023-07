Dritter Sieg im dritten Spiel: Dynamo schlägt St. Pölten souverän

Dieses Jahr haben die Niederösterreicher unter Sportchef Jan Schlaudraff Großes vor, wollen schnellstmöglich wieder in die österreichische Bundesliga aufsteigen.

Niklas Hauptmann schießt das 2:0. © Max Patzig

Gegen die SGD stand sicherlich noch nicht die beste Elf auf dem Feld, dennoch kamen die Österreicher in den ersten 45 Minuten immer mal wieder gefährlich vor das Gehäuse von Stefan Drljaca.

Auch, weil die Viererkette um die zwei Innenverteidiger Kevin Ehlers und Tobias Kraulich nicht immer sicher stand. Nur einmal klingelte es durch Daniel Schütz (41.).

Da hatte Dynamo aber selbst bereits zweimal getroffen. Vor dem Tor war das Anfang-Team ziemlich kaltschnäuzig: Tom Zimmerschied (8.) und Niklas Hauptmann (25.) brachten die SGD zunächst mit 2:0 in Führung.

Nach der Pause zeigten Tony Menzel (58.) und Luca Herrmann (60.), dass sie ihren Kollegen in Sachen Kaltschnäuzigkeit in nichts nachstehen. Einzig Manuel Schäffler hatte in Keeper Franz Stolz bei mehreren Chancen (54./68./79.) seinen Meister gefunden.

Anfang hatte bis auf Claudio Kammerknecht und Keeper Stefan Drljaca komplett gewechselt. Jakob Lewald übernahm die Kapitänsbinde von Niklas Hauptmann und stellte in der 69. Minute unter Beweis, dass das Standard-Training am Morgen nicht umsonst war.

Weniger schön: Vor dem Spiel ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Dynamo-Fan und einem Ortsansässigen gekommen. Was genau passiert ist, ist unklar, aber der SGD-Anhänger musste behandelt und ins Krankenhaus gebracht werden.