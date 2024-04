Sind das Fischers Favoriten? Dynamos Trainersuche im Endspurt!

Dresden - Dynamos Kommunikations-Geschäftsführer David Fischer (39) erklärte zur Pause der Partie in Regensburg (1:1) noch einmal: Das Interimstrio Heiko Scholz (58), Willi Weiße (36) und Ulf Kirsten (58) wird die Saison zu Ende bringen. Aber er will schon in den kommenden Tagen einen neuen Übungsleiter präsentieren - noch vor dem neuen Sportgeschäftsführer.