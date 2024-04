Dynamo-Knockout in Regensburg: Das war der Schuss ins Verderben!

Der Schuss ins Verderben. Der wohl endgültige Knockout einer ganzen Saison: Regensburgs Christian Viet (25, l.) verwandelte den Elfmeter. Kevin Broll (28) war dran, hatte aber kein Glück. © IMAGO/Zink

Dynamos Keeper stellte sich danach den Medien. Frust, Wut und Enttäuschung sprachen aus ihm. So sehr, dass er nach zwei Minuten das Interview abbrach und verschwand. Menschlich!

Große Vorwürfe konnten sich die Dynamos nicht machen. Sie hatten geliefert. Aber: Sie haben diesen einen schweren Lapsus auch in diesem Spiel gehabt.

Das war die vermeidbare Grätsche von Jakob Lewald (25) gegen Noah Ganaus (23), die zum Elfmeter führte. Bitter, oder?

"Es ist jetzt so, wie es ist jetzt. Mehr braucht man eigentlich nicht dazu sagen", erklärte Broll: "Das war trotzdem irgendwie ein Gebolze zwischen zwei Spitzenmannschaften. Aber so sieht es halt auch aus in der 3. Liga. Bitter für uns am Ende."

An ein Wunder in der letzten drei Spielen zu glauben, dafür fehlte dem 28-Jährigen die Fantasie.

"Jetzt über Glauben zu sprechen, ist schwer. Wir müssen das erst einmal verarbeiten. Wir sind alle sauer, frustriert, enttäuscht. Keine Ahnung, Wut im Bauch, schlecht gelaunt. Ich weiß nicht, ob man gerade jetzt über Glaube reden soll. Die Frustration dominiert im Moment. Das ist halt so."