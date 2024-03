Dynamo: Anfang bleibt (vorerst) Trainer! Das sind die fünf Gründe für die Krise

Darf Trainer bei Dynamo bleiben: Markus Anfang (49). © IMAGO / Fotostand

Am Trainer wird nicht gerüttelt. Die Mechanismen des Profi-Fußballs greifen in Dresden (noch) nicht. Es soll am Dienstag etwas passieren, was aber nicht den Coach betreffen wird - so unsere Infos.



Die reinen Zahlen: Dynamo hatte vor dem Jahresstart daheim gegen Sandhausen (0:1) zehn Punkte Vorsprung auf Rang drei, den Ulm innehatte. Acht Partien später ist es ein Zähler Rückstand auf den SSV, der nun auf Rang zwei steht.

Das ganze Desaster hat natürlich Gründe. Das sind aktuell Anfangs fünf größte Baustellen.

1. Aus Selbstverständnis wurde Selbstzerwürfnis

Heute vor zwei Monaten war Start im Türkei-Camp in Belek. 18 Grad, Sonne, Friede, Freude, Eierkuchen. Das blendete alle. Dresden fühlte sich zu sicher, hielt sich für zu gut, wurde zu gut gemacht. Als Ahmet Arslan zurückkehrte, hieß es aller Orten: "Was soll jetzt noch schiefgehen?" Dann kamen die ersten zwei Dämpfer daheim und aus dem Selbstverständnis wurde ein Selbstzerwürfnis. Sport spielt sich zu 90 Prozent im Kopf ab, doch der begann zu streiken. Die Angst vor Fehlern produzierte ebenjene - vor beiden Toren. Die Spieler laufen mit Bleigürteln übers Feld, begannen zu zittern - und hören nicht auf damit.

Einen Sportpsychologen, der in die Köpfe reinschauen und die Knoten lösen könnte, gibt es im Verein nicht. Die Spieler sind auf sich gestellt. Und das rüttelt auch am Zusammenhalt.