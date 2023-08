Dynamo: Anfang fordert von seinem Team mehr Tempo und Mut

Denn auch am heutigen Dienstagabend zum Anstoß der Drittliga-Partie 19 Uhr werden im Rudolf-Harbig-Stadion noch richtig hohe Temperaturen vorherrschen.

"Es ist schwierig. Klar ist es warm und wir berücksichtigen das. Aber der Straßenbauer muss auch acht Stunden in der Sonne stehen. Was sagen wir dem? Soll der nur drei Stunden arbeiten und dann wechseln wir ihn aus?", fragte Anfang.

Es war nur der Akku, der nicht mehr wollte. Ganz so schnell sollte der bei Anfangs Schützlingen nicht leer sein. Trotzdem machte sich auch der 49-Jährige darüber so seine Gedanken.

"Stellt ihr mir jetzt schon bewusst den Strom ab?", fragte Dynamo Dresdens Coach scherzhaft in Richtung Presseabteilung.

Markus Anfang (49) macht es vor: Energischer soll Dynamo nach vorn agieren. © imago/Dennis Hetzschold

Ähnliche Temperaturen gab's so auch schon am Freitag in Sandhausen bei einer Partie, die bekanntlich nicht schön anzusehen war.

"Deswegen habe ich an der Seitenlinie auch die Stimme verloren. Wir müssen in einigen Phasen viel schneller nach vorne spielen", erklärt der Trainer.

Umso besser vielleicht, dass der nächste Gegner nicht auf so eine kompakte Defensive setzt wie der SV Sandhausen.

"Rüdiger Rehm lässt mit hohen Außenverteidigern agieren und mit viel Wucht - auch über die Außen kommen. Sie werden wohl nicht so tief stehen und mit Viererkette agieren", prophezeit Anfang.

Dem Coach fehlen weiterhin die Langzeitverletzten Lucas Cueto (27) und Kyrylo Melichenko (24). Auch Tony Menzel (18) hat sich krank abgemeldet. Paul Lehmann (19) konnte inzwischen wieder mit Maske trainieren und wird wohl auf der Bank sitzen. Denn alle Drittligisten müssen für den Spieltag mindestens vier U23-Spieler nominieren.

Bedeutet auch, dass sich Neuzugang Lars Büning (25) wohl weiter gedulden muss. Anfang: "Wir müssen Lars die Zeit geben, sich einzugewöhnen. In einer Englischen Woche hat man nicht viel Trainingszeit, um Dinge auszuprobieren."