Dynamo angelt sich Cueto vom KSC, von dem Aues Trainer schwärmt

Bei Dynamo Dresden will Lucas Cueto wieder an Leistungen vergangener Tage anknüpfen. © PR SG Dynamo Dresden/Dennis Hetzschold

"Er tut alles für den Fußball." Heißt, er achtet auf seinen Körper, "war bei der Vor- und Nachbereitung im Training und bei Spielen immer sehr vorbildlich. Ich kann Dresden wirklich nur dazu gratulieren."

Cueto will in der Landeshauptstadt wieder zur Form früherer Tage finden: "Ich bin sehr glücklich, in der kommenden Saison das Dynamo-Trikot tragen zu dürfen, und habe das klare Ziel, hier in Dresden wieder mein volles Leistungspotenzial auszuschöpfen."

Die SGD hatte schon einmal Erfahrung mit Lucas Cueto gemacht - und zwar keine guten. Im Hinspiel der Saison 2020/21 gewann Dresden zwar in Köln mit 4:2. Doch die beiden Tore erzielte der Neuzugang.

Er traf zum 1:0 und zum 2:1 für die Kölner. Philipp Hosiner (34) per Elfmeter und Pascal Sohm (31) mit einem Doppelpack drehten die Partie noch. "An das Spiel kann ich mich noch sehr gut erinnern, das war ein sehr gutes und hitziges mit einem überragenden Cueto", so Dotchev.

In dieser einen Saison sorgte der offensive Mittelfeldspieler, der auch auf der Außenbahn spielen kann, für Furore. So sehr, dass der KSC auf ihn aufmerksam wurde. Er ging 2021 ins Badische, absolvierte 41 Spiele für Karlsruhe in den zwei Spielzeiten.

Jetzt soll er Dresden dorthin führen, wo der KSC ist - in die 2. Bundesliga.