Dynamo bei 1860: "Musst den Schweinehund überwinden!"

München - Als Ausrede wird es nicht herhalten können, trotzdem sind die kürzere Vorbereitungsphase inklusive auch der verlorenen Zeit aufgrund der Anreise in die bayerische Landeshauptstadt für Dynamo Dresden ein kleiner Nachteil.

Aufgepasst! Auch, wenn die Beine müde sind, so müssen die Dynamos bei der Löwenjagd hellwach sein. © Lutz Hentschel

"Für uns ist es der übliche Zwei-Tage-Rhythmus. Zwei Tage frei oder Erholung, der dritte Tag ist schon der Spieltag. Das ist schon eine knackige Englische Woche", erklärt Coach Markus Anfang (49).

"Bei der ersten Englischen Woche hatten wir noch drei Tage dazwischen. Am Ende fahren wir aber dahin, um ein gutes Spiel zu machen und das abzurufen, was uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat. Dabei musst du aber auch den inneren Schweinehund überwinden!"



Anfang hätte sicherlich nichts dagegen, wenn diese zweite Englische Woche der noch jungen Saison ähnlich verläuft wie die erste.

Denn da gab es ebenfalls eine Auftaktniederlage in Sandhausen, ehe man zu Hause mit 2:1 gegen den SV Waldhof Mannheim gewann. Zum Abschluss gab es einen starken 2:0-Sieg in Dortmund.

Ein ähnlich souveräner Erfolg am Samstag bei den Münchner Löwen liegt durchaus im Bereich des Möglichen, denn der TSV hinkt bis jetzt mit zwölf Punkten aus neun Partien den eigenen Ansprüchen mächtig hinterher.