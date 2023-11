Dynamo bei der Viktoria: Anfang und die Qual der Wahl in vorderster Front

Dresden - Gesetzt ist bei Dynamo Dresden keiner, doch bis auf die Offensivreihe steht die Aufstellung für das Spiel bei Viktoria Köln am heutigen Freitagabend fest - wenn sich keiner verletzt oder erkrankt. Doch in vorderster Front hat Trainer Markus Anfang (49) die Qual der Wahl, wen er am Höhenberg auf Torejagd schickt. Gut für den Trainer, schlecht für die Spieler, die auf die Bank müssen.