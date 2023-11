Köln-Rückkehrer Robin Meißner trifft jetzt für Dynamo!

Dresden - Robin Meißner (24) ist vor dem Duell am morgigen Freitag gegen seinen Ex-Klub Viktoria angekommen in Dresden. Er erzielte im Vorjahr - damals ausgeliehen vom HSV - zwölf Tore für Köln, legte fünf auf. Nach seiner Rückkehr nach Hamburg verpflichtete ihn Dynamo . Mit etwas Anlaufzeit funktioniert er jetzt.

"Ob ich jetzt ins Rollen komme, das werden wir sehen. Natürlich versuche ich mich meine Stärken einzubringen. Dass es in der letzten Woche so gut gelaufen ist, freut mich. Da war schon eine gewisse Erleichterung da", gibt der 24-Jährige zu.

Zum Leidwesen auch der Dynamos. Er schoss beim 2:1 daheim und beim 1:1 in Dresden alle drei Kölner Tore. Das waren Punkte, die den Sachsen im Aufstiegskampf am Ende fehlten.

"Ich hatte dort ein sehr, sehr gutes Jahr mit einem guten Trainer und einer guten Mannschaft. Für mich persönlich war es eine meiner besten Spielzeiten", so Meißner selbst.

Zwei Tore im Landespokal gegen Niesky (8:0) und das so wichtige 2:0 gegen die Zweite aus Freiburg - Meißner ist nach seinen ersten Pflichtspieltoren für Schwarz-Gelb bereit für seine Kölner.

In Köln soll es für ihn so weitergehen. Wie er am Höhenberg Tore erzielen kann, weiß er ja aus der Vorsaison.