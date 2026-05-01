Dynamo-Chefcoach Stamm weiß: Darauf kommt es gegen Lautern an

Dresden - "Was die Defensiv-Leistung, die Überzeugung und das Gegenpressing anbelangt, war das kein guter Tag von uns", blickte Thomas Stamm (43) noch einmal auf die Niederlage in Düsseldorf zurück. Dafür mag es vielleicht sogar recht menschliche Erklärungen geben - und da kann man sich sicher sein: Am Samstag (13 Uhr) gegen Kaiserslautern wird wieder ein ganz anderes Dynamo Dresden auf dem Platz stehen.

Gegen den 1. FC Kaiserslautern peilt Dynamo-Chefcoach Thomas Stamm (43) Zählbares an, will im Vergleich zu Düsseldorf jedoch ein anderes Auftreten seiner Mannschaft sehen. © Lutz Hentschel

"Da geht es um Wachheit, da geht es um Fokus, da geht es um Verantwortung, um Räume zu schließen", so der SGD-Coach. "Es geht einfach darum, in den Dingen wieder einen anderen Fokus hinzubekommen. Es gibt nicht eine Erklärung, aber wir haben es in aller Deutlichkeit angesprochen. Der Fokus und die Art und Weise, wie die Jungs es auch diese Woche umgesetzt haben und umsetzen wollten, war sehr, sehr gut."

Mit "ekligem Verteidigen" und Effizienz im Angriff hat Schwarz-Gelb in der Rückrunde seine Punkte eingefahren. In Düsseldorf fehlte das. Aber Lautern-Coach Torsten Lieberknecht (52) erwartet, wieder auf eine Mannschaft zu treffen, die "mit dem Messer zwischen den Zähnen versuchen wird, den Klassenerhalt in trockene Tücher zu bekommen".

Entscheiden kann sich für SGD an diesem Wochenende noch nichts. Aber die Wahrscheinlichkeit in Sachen Klassenerhalt wäre mit weiteren drei Zählern auf dem Konto noch einmal deutlich höher.

"Es geht nur um das eine Spiel, da muss man alles reinlegen. Es gibt nichts Schöneres, als es wie auch letztes Jahr drei Spieltage vor Schluss in der eigenen Hand zu haben", betont Dresdens Coach.