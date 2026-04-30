In irrer 2. Liga kann alles passieren: Schulterblick und Rechnen bei Dynamo verboten!

Dresden - "Wenn die Liga eins zeigt, dann dass es keinen Sinn macht, nach links und rechts zu schauen, was die anderen machen", stellt Niklas Hauptmann (29) fest. Für Dynamo Dresden geht es am Samstag mal wieder nur um sich selbst - und um einen ganz großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Niklas Hauptmann (29) macht klar: Der Blick geht nur auf die eigene Leistung. © IMAGO/DeFodi Images

Dass es dabei jetzt erstmals seit der Abstiegsrelegation 2022 wieder gegen Kaiserslautern geht, spielt für den Vizekapitän keine Rolle.

"Das ist keine Relegation und für uns geht es einfach nur um drei unfassbar wichtige Punkte und da ist die Vergangenheit nicht so entscheidend", so Hauptmann.

Auch, dass Abstiegskonkurrent Braunschweig vergangene Woche gegen die Roten Teufel gewonnen hat, nicht: "In der Tabelle punkten alle Mannschaften, gefühlt sogar die von unten mehr als von oben. Von daher einfach bei uns bleiben, klar bleiben und dann wartet wieder ein geiles Spiel am Wochenende."

Vor vier Jahren war "Haupe" noch nicht dabei, er kam erst in den Wochen danach zurück zur SGD. "Ich finde, da hat man schon noch gemerkt, dass das ein Abstieg war. Der tut einfach immer weh und den schüttelst du auch nicht innerhalb von ein, zwei Wochen ab. Auch nicht die Jungs, die dabei waren und geblieben sind. Das hat man gespürt", gibt der Mittelfeldspieler zu.

Und: "Jetzt bin ich froh, dass wir wieder in der 2. Liga spielen und wir werden alles daran setzen, dass es genau so bleibt!"