Dynamo-Coach bei Eislöwen-Spiel gesichtet! Was Thomas Stamm am Eishockey so gefällt

Dresden - Dynamo-Coach Thomas Stamm (42) erlebte am Freitag den Halbfinal-Einzug der Eislöwen hautnah. Er war in der Arena live dabei. Nun kämpfen zwei Dresdner Teams um den Aufstieg - der 42-Jährige will mit seinen Kickern in die 2. Bundesliga, die Dresdner Kufenflitzer in die DEL.