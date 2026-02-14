Dynamo-Coach im Olympia-Fieber: Von Allmen lässt Stamms Schweizer Herz pochen
Dresden - Der dreifache Olympiasieger aus der Schweiz ist der neue Volksheld der Alpenrepublik: Franjo von Allmen (24)! Wenn Dynamo-Trainer Thomas Stamm (42) diesen Namen hört, huscht ein Lächeln über sein Gesicht. Er feiert seinen Landsmann heftig.
"Ist schon kurios. 'Odi' [Marco Odermatt, Anm. der Red.] hätte gern die eine oder andere Goldene mehr. Aber Franjo ist im Flow drin." Der 42-Jährige gibt zu, dass ihn Olympia schon sehr interessiert.
"Das TV läuft im Trainerzimmer die ganze Zeit still mit", so Stamm. "Wir hatten die Diskussion. Von meinem Freund Valentin, Co-Trainer und Videoanalyst, kamen große Sprüche. Ich habe ihm dann mal darauf hingewiesen, dass er mal auf den Medaillenspiegel schauen soll. Die Schweiz ist deutlich kleiner. Dann hieß es, ja, ihr habt ja viel mehr Berge", grinst Stamm.
Nach dem Erfolg der Freestylerin Mathilde Gremaud (26) stand die Schweiz vor Deutschland.
"Das ist superspannend bei den Athleten zu sehen, wie wichtig Olympia ist. Da ist natürlich Stolz dabei, dass die Schweiz als sehr kleines Land im Bereich Wintersport richtig gut ist. Da wurde gute Arbeit geleistet", so Dynamos Coach.
"Das ist spannend alles, zum Beispiel auch Curling. Das sehe ich gern. Aber am Ende wird es schon so sein, dass die größeren Nationen vorn dran sein werden. Aber wir Schweizer machen das schon gut."
Dynamo Dresden: Auch Alexander Rossipal ist im Medaillen-Fieber
Die Spieler schauen auch ab und rein, was so in Italien passiert, Alexander Rossipal (29) zum Beispiel.
"Früher als kleines Kind habe ich extrem gern Skispringen gesehen und habe das dann am Montag zufällig live gesehen, als Deutschland die Goldmedaille geholt hat. War schon mega, war cool. Und sonst gern immer nebenher, was dann gerade kommt. Das ist schon immer interessant", sagt er und gibt zu, selbst gern auf den schmalen Brettern gestanden zu haben.
"Aber jetzt auch schon seit 15 Jahren leider nicht mehr, risikobedingt. Da lass' ich lieber die Finger davon. Gern nach der Karriere wieder."
Robert Wagner (22) aber kann damit gar nichts anfangen. "Verfolge ich tatsächlich gar nicht, muss ich sagen. Noch nie gemacht, ich kann es nicht. Habe ich als Kind nie angefangen mit und habe das irgendwie nicht so verfolgt. Nein, ich muss sagen, ich bin da überhaupt nicht drin."
Muss er mal zu seinem Coach gehen, der wird ihn sicher infizieren.
