Flutlicht statt Valentinstag: Dynamos Standardwaffe Rossipal freut sich auf "geiles Spiel"

Dresden - "Ich bin so zufrieden mit der Ansetzung", sagte Alexander Rossipal (29) kurz und knapp mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Dynamos Außenverteidiger steht am Samstagabend (20.30 Uhr) lieber bei Flutlicht auf dem Rasen, als den Valentinstag zu zelebrieren.

Drei Tore, fünf Vorlagen - für Alexander Rossipal (29) könnte es schlechter laufen. © IMAGO/Björn Reinhardt

Wie viel dem 29-Jährigen seine Frau Justine bedeutet, das hatte er vergangenen Sommer im Trainingslager offenbart. Aber die Liebe zum Fußball und zu Schwarz-Gelb ist dann vielleicht auch eine ganz besondere. Gerade jetzt, wo es doch nach der traurigen Hinrunde auch noch so richtig Spaß macht.

Vier Partien sind 2026 gespielt, viermal blieb die SGD ungeschlagen. Nur drei weiteren Teams ist das im Unterhaus gelungen. Und Rossipal hatte einen erheblichen Anteil daran, dass es aktuell so gut läuft - vor allem beim ruhenden Ball!

"Wir versuchen aktuell, da auch viel zu investieren, gerade auch im Training. Und dann ist es natürlich umso schöner, dass es dann auch in den Spielen gerade so gut klappt. Aber man muss ja auch sagen, dass jeder weiß, wie sein Job ist. Das setzen wir aktuell sehr gut um. Natürlich macht es dann noch mal mehr Spaß und Freude, wenn dann auch Dinge klappen", gibt der Linksfuß zu.

Aber warum läuft es bei Ecken und Freistößen jetzt so gut? "Ich glaube, wir haben noch mal ein bisschen auf Details geachtet. Gerade Einlaufverhalten und Blockverhalten. Und da haben natürlich auch wir Schützen uns einfach wirklich die Details angeschaut, dass wir in den Abläufen noch mal klarer sind. Einfach jeder hat einen Job und den versucht er jetzt bestmöglich auszuüben."