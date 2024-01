Dynamo-Coach Markus Anfang legt sich fest: Kevin Broll ist die Nummer Eins!

"Er bekommt jetzt auch die Möglichkeit, die Partien zu absolvieren. Der Junge macht das schon, er hat genug Erfahrung. Aber er braucht natürlich seine Abläufe und seine Spielzeit", so der 49-Jährige.

Erst in der Extra-Time von einer halben Stunde glich der Zweitligist aus. Danach bekam der 28-Jährige von Trainer Markus Anfang (49) die Sicherheit, die neue Nummer Eins zu sein.

Dynamos Torwarttrainer David Yelldell (42) hält die drei Keeper in der Türkei auf Trab. © Lutz Hentschel

Das erste Spiel nach langer Pause sah schon mal gut aus. Bis auf wenige Bälle mit dem Fuß, die wacklig waren, strahlte er Ruhe aus.

"Die Jungs haben aber auch ihren Beitrag geleistet, wir haben guten Fußball gespielt. Ich bekomme die Abläufe immer besser rein."

Montag kann er damit weitermachen. Am Sonntag steht Regeneration auf dem Programm.

"Wir haben eine Golf-Anlage am Hotel. Ich habe ein paar Dinger weggehauen. Ich habe das zuvor nur einmal gemacht."

Für Anfang war die Erholung ganz wichtig. "Wenn du intensiv arbeitest, musst du gucken, dass die Jungs eine gewisse Frische haben", sagte der Trainer.

"Es bringt dir nichts, wenn du sie in Situationen bringst, wo sie diese Frische nicht haben. Sonst wird es in der Umsetzung schwierig und du bekommst die Qualität nicht mehr." Daher geht es erst am heutigen Montag voll weiter.