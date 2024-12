Dynamo-Coach Stamm kritisiert das Trainer-Roulette! "Es ist gerade eine Flut"

Dresden - Sechs Vereine haben in dieser Saison bereits den Trainer gewechselt, der VfL Osnabrück sogar schon zweimal. Mit Sreto Ristic (48) vom SV Sandhausen wackelt der nächste. "Ich weiß nicht, ob es übermäßig viel ist, aber es fühlt sich so an. Es ist gerade eine Flut, das sind ja auch alle Kollegen", bedauert Dynamo-Coach Thomas Stamm (41).