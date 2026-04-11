Dynamo-Coach Stamm muss basteln - Boeder und Herrmann als Alternativen

Dresden - Zweimal wechseln muss Dynamo -Trainer Thomas Stamm (43) am Samstag beim Auswärtsspiel in Nürnberg auf jeden Fall. Kofi Amoako (20) und Robert Wagner (22) fehlen gelbgesperrt. Hinter Niklas Hauptmann (29, Schulter) und Thomas Keller (26, Fuß) stehen zudem Fragezeichen. Die Alternativen stehen im Mittelfeld fest: Luca Herrmann (27) und Lukas Boeder (28).

Stand in Schalke für Robert Wagner in der Startelf: Luca Herrmann (r.). Dort spielte er stark. © IMAGO/HMB-Media

"Spieler zu ersetzen, ist natürlich immer schwierig. Aber wir haben mit Lucas Boeder, Luca Herrmann, Toni Menzel und auch Jason Ceka im Zentrum mehrere Optionen, die uns flexibel machen", ist Trainer Thomas Stamm dennoch nicht bange.

Boeder und Herrmann auf den Sechser-Positionen ist zudem nicht neu. Herrmann spielte schon auf Schalke für Wagner und zeigte dort eine starke Leistung. Boeder agierte die komplette Rückrunde der Vorsaison auf jener Position.

"Wir haben auch schon gezeigt, dass wir Lösungen finden können. Gerade gegen sehr gute Mannschaften hat es uns das Gefühl gegeben, dass wir im Zentrum gut aufgestellt sind", so der Trainer.

Sollte Hauptmann ausfallen, dürfte Menzel den Spielmacher geben. Für Keller würde Friedrich Müller in die Innenverteidigung rücken. Gerade er hat gezeigt, ein gewaltiger Qualitätsverlust ist das nicht. Der Junge hat seine Klasse in etlichen Spielen unter Beweis gestellt. Man erinnere nur an sein Debüt im November in Bochum (2:1).