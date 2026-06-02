Was wird aus Dynamos verliehenen Profis?

Dresden - Dominik Kother (26) wurde im Januar von Dynamo Dresden zum MSV Duisburg in die 3. Liga ausgeliehen. Nun verpflichteten ihn die Zebras fest. Mit ihm wollen sie den nächsten Anlauf in Richtung 2. Bundesliga unternehmen. Aber was ist mit den anderen vier Profis, die verliehen wurden?

Paul Lehmann (21) spielte in der abgelaufenen Saison für Verl. © imago/eibner

Fest geplant wird nur mit Jonas Oehmichen. Dennis Duah (beide 22, erst Cottbus, dann Havelse), Marlon Faß (20, Stuttgarter Kickers) und Paul Lehmann (21, SC Verl) wurden neben "Oehmi" und Kother noch verliehen.

"Bei Jonas ist das eingetreten, was wir uns alle erhofft haben. Er hat in Aachen absolut überzeugt, hat eine tolle Rückrunde gespielt und sich als Spieler und Mensch weiterentwickelt", lobt Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39).

"Oehmi" hat bei der Alemannia so gut performt, dass ihn Aachen fest verpflichten wollte. In 15 Spielen hat er zweimal getroffen und sechs Vorlagen geliefert.

Er war maßgeblich daran beteiligt, dass die Jungs vom Tivoli von einem Abstiegsplatz nach der Hinrunde auf Rang sieben kletterten. Doch einem Verkauf schob Gonther einen Riegel vor.

"Er wird zum Trainingsauftakt am 25. Juni auf dem Rasen stehen, wird ein fester Bestandteil werden. Das halbe Jahr in der Fremde hat ihm gutgetan, er wird mit viel Selbstvertrauen zurückkehren. Genau das haben wir uns so vorgestellt."