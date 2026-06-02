Was wird aus Dynamos verliehenen Profis?
Dresden - Dominik Kother (26) wurde im Januar von Dynamo Dresden zum MSV Duisburg in die 3. Liga ausgeliehen. Nun verpflichteten ihn die Zebras fest. Mit ihm wollen sie den nächsten Anlauf in Richtung 2. Bundesliga unternehmen. Aber was ist mit den anderen vier Profis, die verliehen wurden?
Fest geplant wird nur mit Jonas Oehmichen. Dennis Duah (beide 22, erst Cottbus, dann Havelse), Marlon Faß (20, Stuttgarter Kickers) und Paul Lehmann (21, SC Verl) wurden neben "Oehmi" und Kother noch verliehen.
"Bei Jonas ist das eingetreten, was wir uns alle erhofft haben. Er hat in Aachen absolut überzeugt, hat eine tolle Rückrunde gespielt und sich als Spieler und Mensch weiterentwickelt", lobt Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39).
"Oehmi" hat bei der Alemannia so gut performt, dass ihn Aachen fest verpflichten wollte. In 15 Spielen hat er zweimal getroffen und sechs Vorlagen geliefert.
Er war maßgeblich daran beteiligt, dass die Jungs vom Tivoli von einem Abstiegsplatz nach der Hinrunde auf Rang sieben kletterten. Doch einem Verkauf schob Gonther einen Riegel vor.
"Er wird zum Trainingsauftakt am 25. Juni auf dem Rasen stehen, wird ein fester Bestandteil werden. Das halbe Jahr in der Fremde hat ihm gutgetan, er wird mit viel Selbstvertrauen zurückkehren. Genau das haben wir uns so vorgestellt."
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Exklusive News rund um die SGD
- Spielberichte, Transfers & Hintergrundinfos
- Jederzeit abbestellbar
Dynamos Duah vor endgültigem Abschied?
Duah hat für Cottbus ein Spiel absolviert, ging im Winter nach Havelse, wo er in 14 von 17 Partien auf dem Rasen stand, sieben davon über 90 Minuten.
Er hat sich beim Drittliga-Absteiger etabliert, aber: "Wir planen nicht mehr mit ihm", so Gonther.
Faß wurde vor einem Jahr verpflichtet und sofort nach Stuttgart ausgeliehen. Er hat 28 von 34 Spielen absolviert, hat sieben Treffer erzielt und vier aufgelegt. "Der Junge hat durchaus Potenzial, aber er braucht noch ein Stück. Wir werden ihn ein weiteres Jahr verleihen", sagt Gonther über ihn.
Bleibt noch Eigengewächs Lehmann. Er hat für Verl 14 Spiele in der 3. Liga absolviert, stand aber in den letzten acht Partien aufgrund von Rückenproblemen nicht im Kader.
"Er hat seine Rückenprobleme auskuriert, ist wieder fit. Gut möglich, dass wir seinen Vertrag verlängern und ihn noch einmal ausleihen, um Spielpraxis zu sammeln", so Gonther. Das letzte Wort sei hier aber noch nicht gesprochen.
Titelfoto: Fotomontage(3): IMAGO/Eibner (2), Lutz Hentschel