Dynamo Dresden unter Schock: Not-OP nach Hirnblutung bei Lars Bünning

Dresden - Dynamo Dresden steht unter Schock! Innenverteidiger Lars Bünning (28) musste nach einer Hirnblutung in einer Not-Operation das Leben gerettet werden.

Lars Bünning (28) erlitt eine Hirnblutung und musste durch eine Not-Operation gerettet werden. © Lutz Hentschel

Das teilte der Zweitligist am Montag mit. "Der 28-Jährige erlitt spontan und ohne äußere Einwirkung eine Hirnblutung und musste sich daraufhin einer lebensnotwendigen Operation unterziehen. Der Eingriff verlief erfolgreich", schrieb der Klub.

"Lars Bünning ist bei vollem Bewusstsein und wird derzeit weiterhin intensivmedizinisch betreut, bevor die nächsten Schritte im Rahmen seiner Rehabilitationsmaßnahmen eingeleitet werden", hieß es zudem weiter.

Für Bünning und seine Angehörigen ist es ein Drama mit hoffentlich gutem Ausgang, denn erst vor zwei Wochen hatte der Hamburger seine schwangere Freundin Sina (29) in Dresden geheiratet.

"Die Nachricht ist ein absoluter Schockmoment für uns gewesen. In solchen Situationen rückt der Fußball vollkommen in den Hintergrund, denn nichts ist wertvoller als die Gesundheit. Zum Glück ist die Operation sehr gut verlaufen und Lars ist wieder bei vollem Bewusstsein. Der gesamte Verein ist in Gedanken bei ihm und seinen Angehörigen. Wir werden ihn auf seinem Genesungsprozess bestmöglich unterstützen", erklärte Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39).

Weitere Informationen will der Verein in enger Abstimmung mit den Angehörigen kommunizieren.