Dynamo-Coach Stamm verrät: So soll Ex-SGD-Profi "OBM" gestoppt werden

Dynamo-Cheftrainer Thomas Stamm weiß, wie man Münster-Profi und Ex-SGD-Kicker Oliver Batista Meier stoppt.

Von Jens Maßlich

Dresden - Es braucht mal wieder drei Punkte, umso wichtiger für Dynamo Dresden, dass bei der Partie bei Preußen Münster am Samstag (13 Uhr) hinten auch mal die Null steht. Grundlage dafür: Oliver Batista Meier (24) stoppen. Doch wie?

Thomas Stamm (42, Foto) weiß, wie man Oliver Batista Meier (24) stoppt. Er bereitet aber seine Mannen auf viel mehr vor. © Lutz Hentschel "Ganz normal, wie man Unterschiedsspieler rausnimmt. Du musst extrem wach, extrem hart im Zweikampf sein. Aber nicht nur bei ihm", stellt Dynamos Innenverteidiger Lars Bünning (27) klar. Sein Coach Thomas Stamm (42) hat da eine noch viel bessere Idee. "Schon so, dass er den Ball nicht ganz so oft am Fuß hat. Das wäre ganz gut, weil das mag er", erklärt der 42-Jährige. "Wichtig ist aber, dass wir nicht gegen Oli spielen, weil er mal hier war, sondern, dass wir auf eine spielerisch gute Mannschaft treffen. Ein Spieler kann immer nur gut sein, wenn das Drumherum auch passt. Wir wissen aber, wo er seine Stärken und Schwächen hat." Dynamo Dresden Dynamo-Dresden-Blog: Lazarett ist wieder groß, aber Thomas Stamm bleibt unbesorgt Der Spielmacher haucht dem SC Preußen mit seiner Technik und seinen Ideen Leben ins Offensivspiel ein.

Oliver Batista Meier trifft mit Preußen Münster auf Ex-Klub Dynamo Dresden

Der 24-Jährige blüht bei Preußen Münster so richtig auf. © David Inderlied/dpa Zwei Tore und drei Vorlagen hat der Deutsch-Brasilianer bereits auf dem Konto - keiner hat mehr beim SCP. "Am Ende brauchen wir in beiden Phasen eine gute Mannschaftsleistung. Je weniger Oli am Ball sein wird, umso besser für uns. Da ist er gut, auch bei Standardsituationen. Da haben sie mit ihm viel Qualität, auch bei uns war er in der Lage, Dinge mitzuentscheiden. Der Fokus liegt aber nicht nur auf ihm. Wir bereiten uns intensiv auf alle Spieler vor." Ein halbes Jahr arbeitete Stamm mit "OBM" zusammen, warm wurden sie wohl nie so richtig. "Ich fand seine Spielzeit und die Scorerpunkte hier nicht verkehrt. Die Frage ist immer, was will der Spieler? Wenn der 2. Bundesliga spielen will, dann muss man ihm das zugestehen", erwidert Dresdens Coach. "Ich hätte es spannend gefunden, mit ihm länger zu arbeiten. Wir haben uns immer für Spieler entschieden, die zu den Gegnern und Situationen gepasst haben. Manchmal ist es keine Frage vom Trainer, sondern von der Systematik. Die passt jetzt wieder ganz gut, es war bei uns aber nicht so, dass es nicht funktioniert hätte. Und Reisende soll man aber bekanntlich auch nicht aufhalten." Am Samstag wäre es dann aber doch ganz gut!