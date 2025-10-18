Wieder kein Dreier! Dynamo gibt Führung zweimal aus der Hand

Fortsetzung des Artikels laden

13.48 Uhr: Halbzeit im Preußenstadion

Die ersten 45 Minuten sind rum - und Bauer bittet die Spieler in die Kabinen. In der ersten Hälfte erwischte Dynamo den besseren Start, setzte die Hausherren von Beginn an mächtig unter Druck. Der verdiente Lohn folgte nach 21 gespielten Minuten in Form eines Freistoß-Treffers von SGD-Akteur Alexander Rossipal. Allerdings kamen auch die Westfalen zu zwei guten Möglichkeiten, hätten somit durchaus den 1:1-Ausgleich erzielen können.

45. Minute: 60 Sekunden packt das Schiri-Gespann noch obendrauf.

44. Minute: Preußen-Akteur Jaeckel bekommt den Ball per Flanke auf den Kopf, befördert diesen nur knapp am SGD-Tor vorbei.

42. Minute: Die Partie tuckert allmählich dem Pausenpfiff entgegen. Mal sehen, wie viel obendrauf gepackt wird.



39. Minute: Kurz vor der Halbzeitpause versucht es nun Preißinger mit einem Zuspiel auf Lokotsch. Dessen Vorhaben misslingt aber. Die Kugel landet im Toraus.

37. Minute: Gegen Ende der ersten Hälfe flacht das Tempo nun etwas ab. Die Dynamos laufen nicht mehr so intensiv an wie noch in den rund 30 Minuten.

34. Minute: SCP-Kicker Preißinger schlägt von der rechten Seite eine gefühlvolle Flanke in die Mitte, wo Batista Meier den Ball auf Lokotsch legt. Dieser wirkt von diesem Zuspiel aber etwas überrascht, sodass er das Leder am Tor vorbei bugsiert.

30. Minute: Ex-SGD-Profi Batista Maier tankt sich von links in Richtung Sechzehner, legt den Ball an der Strafraumkante rüber zu Schulz, der es gefühlvoll versucht. Die Kugel zischt allerdings rechts am Tor vorbei.

25. Minute: Preißinger prüft Dynamo-Torhüter Grill mit einem satten Vollspannschuss aus der Distanz. Der Schreiber-Ersatz ist aber zur Stelle, bekommt die Kugel geklärt.

21. Minute: Traum-Freistoß! Rossipal bringt Dynamo in Führung

Geiles Ding! Was für ein sehenswerter Treffer von Dynamo-Profi Rossipal. Der Linksverteidiger beweist ein ganz feines Füßchen, packt die schwarz-gelbe Schere aus und schnippelt die Kugel aus zentraler Position, etwa 20 Meter vor dem Kasten, über die SCP-Mauer in die Maschen.

Dynamo-Außenverteidiger Alexander Rossipal (29, Mitte) lässt sich von seinen Teamkollegen feiern. © Bernd Thissen/dpa

19. Minute: Schmerzhafter Zusammenstoß! Menzel springt unglücklich in SCP-Keeper Schenk hinein, der daraufhin zu Boden geht. Nach einer kurzen Pause geht es für den Torhüter aber weiter.

16. Minute: Dynamo im Latten-Glück!

Dynamo-Torhüter Grill vertändelt den Ball im Aufbauspiel. Schulz bekommt die Kugel daraufhin vor die Füße, schießt und trifft nur die Latte. Glück für die SGD!

13. Minute: Verwarnung Nummer zwei! Nun sieht auch Preußen-Kicker Preißinger nach einem Foul gegen Lemmer den Gelben Karton.

12. Minute: Auf der anderen Seite melden sich nun die Hausherren an. Von der linken Seite der Strafraumkante nimmt Sertdemir den Kopf hoch und bedient Teamkollege ter Horst, der eine Fackel in Richtung Grill abfeuert. Der SGD-Ersatzkeeper bekommt das Leder aber geklärt, kein Tor.

11. Minute: Die nächste gute Möglichkeit für Dynamo! Menzel bekommt den Ball per Steckpass auf dem Fuß serviert, der den Ball aber im Sechzehner nicht im Tor unterbringen kann. Die Kugel knallt nur ans Außennetz.

9. Minute: Erste Chance für Dynamo

Da hätte es fast geklingelt. Nach einer Fröling-Hereingabe von der rechten Seite schraubt sich Dynamo-Kapitän Hauptmann nach oben, bekommt die Kugel dabei jedoch nicht richtig verarbeitet - und köpft diese über den Kasten von SCP-Keeper Schenk.

5. Minute: Die Dresdner pressen weiter, lassen die Hausherren nicht aus der eigenen Hälfte kommen. Von Erfolg gekrönt ist die energische Vorgehensweise der Schwarz-Gelben aber nicht. Denn die "Adlerträger" lassen sich davon nicht beirren.

Dynamos Nils Fröling (25, Mitte) behauptet sich im Zweikampf gegen Rico Preißinger (29, links) und Zidan Batuhan Sertdemir (20). © Bernd Thissen/dpa

3. Minute: So schnell kann's manchmal gehen. Früh in dieser Partie spricht Schiri Bauer die erste Verwarnung aus. Dynamos Lemmer sieht nach einem überharten Einsteigen gegen Bolay die Gelbe Karte.

2. Minute: Mit Spielbeginn machen die Dresdner gut Druck, pressen hoch.

1. Minute: Anpfiff im Preußenstadion

Los geht's! Schiri Bauer pfeift das Spiel an, der Ball rollt.

Vor Anpfiff: Während die Hausherren in Grün gekleidet sind, treten die SGD-Profis wie gewohnt im klassischen Gelb an.

Vor Anpfiff: Das Warten hat ein Ende. Angeführt von Schiedsrichter Bauer betreten beide Mannschaften den Platz.

Vor Anpfiff: Nach zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Sieg müssen für die Dynamos beim SCP mal wieder drei Punkte her, um sich nicht noch weiter im Tabellenkeller festzusetzen.

Vor Anpfiff: Es bleiben nur noch wenige Minuten, dann pfeift der Unparteiische das Spiel an.

12.50 Uhr: Dynamo-Trainer Stamm im Interview

Kurz vor Anpfiff der Partie nahm sich Dynamos Cheftrainer noch Zeit für ein kurzes Sky-Interview und sprach unter anderem über ... ... den großen Umbau in der Startelf: "Wenn man das Punktspiel nimmt gegen den KSC, dann sind's ein paar Veränderungen. Wenn man das Spiel nimmt gegen Regensburg, dann sind es nicht so viele." ... die bevorstehende Aufgabe gegen den SCP: "Ich glaube, es geht in erster Linie darum ,dass wir defensiv weniger zulassen. 16 Gegentore in acht Spielen sind einfach deutlich zu viel. Da muss der ganze Mannschaftsverbund deutlich besser arbeiten, dürfen weniger Chancen zulassen. Und die Chancen, die wir dann zulassen, müssen wir einfach unter dem Strich auch besser wegverteidigen."

Dynamo-Coach Thomas Stamm (42) ist mit seiner Mannschaft ab 13 Uhr gegen Preußen Münster gefordert. © Bernd Thissen/dpa

12.38 Uhr: Fast 2000 Dynamo-Fans sind zu Gast

Langsam, aber sicher füllt sich das im Bau befindliche Preußenstadion. Einige Zuschauer haben sich bereits auf ihren Plätzen eingefunden - und auch der Gästeblock füllt sich immer mehr. Etwa 1800 SGD-Anhänger sind es heute, die den weiten Weg auf sich genommen haben - und ihr Team lautstark unterstützen werden.

Ein Großteil der Dynamo-Fans ist bereits da. © Jens Maßlich/TAG24

12.34 Uhr: Warm-Up-Phase im Preußenstadion

Den eigenen Körper auf Betriebstemperatur bringen. Die Spieler beider Teams stehen auf dem Platz, machen sich warm.

Die Dynamos wärmen sich auf. © Jens Maßlich/TAG24

12.15 Uhr: Münster-Coach Ende hat sich für folgende Elf entschieden

Preußen-Coach Ende nimmt derweil nur zwei Änderungen vor. Im Vergleich zur 1:2-Auswärtspleite bei der Hertha aus Berlin rutschen Sertdemir und Scherder für Vilhelmsson sowie Kaiserslautern-Leihspieler Heuer in die Startelf.

Blick auf die Aufstellungen der beiden Teams. © Jens Maßlich/TAG24

12.03 Uhr: So startet Dynamo Dresdens ins Auswärtsspiel beim SCP

Soeben wurden die Aufstellungen bekannt gegeben. Dynamo-Coach Stamm muss seine Startelf verletzungsbedingt auf mehreren Positionen umstellen, nimmt im Vergleich zum 3:3-Spektakel im Heimspiel gegen den Karlsruher SC vor der Länderspielpause ganze sieben (!) Änderungen vor. Sapina kehrt nach abgesessener Rot-Sperre zurück, rückt ebenso wie Lemmer, Rossipal, Bünning, Menzel sowie Boeder in die Startelf. Raus hingegen sind Pauli, Kammerknecht, Risch, Amoako, Casar und Oehmichen. Und im Tor ersetzt - wie zu erwarten war - Grill den an der Hand verletzten Schreiber.

Dynamo-Trainer Thomas Stamm wechselt auf sieben Positionen. © Frank Hammerschmidt/dpa

11.36 Uhr: Ausgeglichene Bilanz zwischen Preußen Münster und Dynamo Dresden

Man kennt sich: Dynamo und der SCP stehen sich heute bereits zum elfen Mal gegenüber, die Bilanz ist dabei recht ausgeglichen. In den bisherigen zehn Aufeinandertreffen setzten sich die Schwarz-Gelben fünfmal durch, drei Partien endeten mit einem Unentschieden. Das letzte Duell liegt bereits über ein Jahr zurück, fand noch in der Drittliga-Saison 2023/24 statt. Damals mussten sich die Dresdner auswärts den "Adlerträgern" mit 0:1 (0:0) geschlagen geben, die am Ende der Spielzeit als Zweitplatzierter ins Fußball-Unterhaus aufgestiegen waren.