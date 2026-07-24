Neue Dynamo-Elf nimmt Formen an! Aber noch gibt es zwei echte Härtetests

Windischgarsten (Österreich) - An diesem Donnerstagnachmittag reist Dynamo aus dem Camp in Windischgarsten ab. Trainer Thomas Stamm (43) hat viele neue Eindrücke gewonnen. Zwei Testspiele stehen noch an. Am Samstag über 2x90 Minuten im Trainingszentrum unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen Energie Cottbus und am 1. August gegen Union Berlin . Seine Stammelf hat er schon im Kopf.

Dynamo-Trainer Thomas Stamm (43, r.) hat seine erste Elf schon auf dem Zettel. © Picture Point/Gabor Krieg

Wird sie am Samstag gegen den Liga-Kontrahenten aus der Lausitz zu sehen sein? "Ja, schon", sagt Stamm klar.

"Also, wenn man sich gegen Graz mal zehn Minuten Zeit genommen hat, dann hat man auch ein paar Sachen gesehen. Wir haben uns einfach ein paar Überlegungen gemacht: Was ist für uns gerade vielleicht ideal? Wir haben gewisse Paare, gewisse Gruppen, gewisse Linien so aufgestellt, wo wir sagen, das passt. Das haben wir auf zwei Mannschaften aufgeteilt."

Damit dürfte vieles klar sein. Gegen Graz beim 5:0-Sieg haben in den ersten 60 Minuten die Abwehr und der Sturm gespielt, wie er gegen Nürnberg auflaufen könnte.

Also Tim Schreiber im Tor, Jonas Sterner (beide 24) rechts in der Viererkette, Brooklyn Ezeh (25) links und die beiden Innenverteidiger Thomas Keller (26) und Ahmet Muhamedbegovic (27). Im Angriff liefen Jakob Lemmer (26), Vincent Vermeij (31) und Ben Bobzien (23) auf.