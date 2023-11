Dynamo daheim auf Rekordjagd, Anfang: "Nur Spielereien!"

"Das sind immer so Spielereien mit Serien, die du irgendwann mal aufgebaut hast. Am Ende zeigt das nur eine gewisse Konstanz, die eine Mannschaft hat und vielleicht auch eine gewisse Reife, die richtigen Ergebnisse zu erzielen", kümmert sich SGD-Coach Markus Anfang (49) nicht viel um solche Statistiken.

Markus Anfang (49) beschäftigt sich nur mit Dingen, die er beeinflussen kann. © Lutz Hentschel

"Mich würde am Ende am meisten interessieren, wie wir es am besten hinbekommen, das Spiel zu gewinnen. Was damit einhergeht, ist egal. Ich freue mich einfach, wenn wir Spiele gewinnen - vor allem zu Hause. Das lag mir am meisten am Herzen, dass wir vor unseren Fans richtig gute Spiele machen."



Bisher ist das ganz gut gelungen - zumindest erfolgreich waren sie in der Festung Rudolf-Harbig-Stadion allemal.

"Ich würde mir wünschen, dass wir das so fortsetzen können", so Anfang. "Ob da zwangsläufig neue Rekorde aufgestellt werden, dann ist das so. Wenn wir aber keine Rekorde aufstellen, am Ende trotzdem da stehen, wo wir das wollen, dann ist das auch in Ordnung."

Für die SGD und den Jahn geht es nur um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Dass die ersten beiden der Tabelle nach 15 Spieltagen bereits so viele Punkte hatten, gab es zuletzt auch in der Saison 2010/11. Damals hatten Offenbach und Rostock jeweils 35 Zähler, nur Rostock schaffte es am Ende auch nach oben.

Logisch, dass Anfang nicht nur deswegen auch nichts auf die aktuelle Tabelle gibt:

"Die ist nicht mehr wert als das Spiel am Sonntag. Wenn wir das gewinnen, brauchen wir auch nicht draufgucken. Dann wissen wir, wo wir stehen."