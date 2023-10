Dynamo-Dauerbrenner Paul Will: "Mein Ziel sind 38 Partien!"

Dresden - Zwölf Spiele, alle über 90 Minuten und noch nicht eine Gelbe Karte. "Da bin ich extrem stolz drauf", lacht Dynamos Leader Paul Will (24). "Das wird auch ein bisschen wenig erwähnt, finde ich. Zwölf Partien, null Gelbe", strahlt er. Der 24-Jährige hat nicht nur den Aufstieg mit seiner Truppe als Ziel, er will alle 38 Partien absolvieren, "am liebsten immer über die volle Zeit!"

Von kleineren Verletzungen lässt sich Paul Will (24) nicht stoppen. Bisher spielt er eine überragende Saison. © Lutz Hentschel

Dieses Ziel hat einen Grund: Will fiel in den vergangenen Jahren immer wieder aus, wenn es ganz spannend wurde, nicht unbedingt durch Sperren, sondern eher durch Verletzungen.

Erinnert sei nur an das Relegations-Hinspiel in Kaiserslautern 2022 oder die erste Hälfte im Mai in Meppen, beide Mal musste er verletzt raus. Die Ergebnisse sind bekannt und spornen den Mittelfeld-Malocher an.

"Ich will auch in Niesky spielen, ich will immer spielen. Mein Ziel sind die 38 Partien. Da spielt natürlich auch die Gesundheit eine gewisse Rolle. Aber es wäre natürlich ganz gut, dass ich das, was ich der eigenen Hand habe, reduziere und ich nicht wegen Gelber Karten eine Begegnung verpassen würde."

Das ist ein Programm, das er sich vorgenommen hat, gerade jetzt, wo eine englische Woche auf Dresden wartet. Sonntag in Saarbrücken, Dienstag zum Landespokal in Niesky und kommenden Samstag das Heimspiel gegen Freiburg II.

"Wir haben doch immer mal zwei freie Tage, da kannst du dann abschalten, mit der Familie Zeit verbringen oder so irgendwas. Das muss reichen irgendwie. Am Spieltag ist Spieltag, dann musst du 90 Minuten ackern", so ein bestens gelaunter Will.