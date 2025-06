Verlängert Dynamo mit Aufstiegstrainer Stamm?

Dresden - Kaum einer war sich im Vorjahr sicher, ob das mit Thomas Stamm (42) etwas werden kann. Mit der Zweiten aus Freiburg abgestiegen, von einem ruhigen Pflaster ohne Erfolgsdruck von außen in ein stets nach allen Seiten ausschlagendes Umfeld in Dresden. Es wurde was. Der 42-Jährige hat mit dem Aufstieg geliefert. In die neue Saison geht er allerdings mit einem auslaufenden Vertrag.