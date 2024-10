Dynamo Dresden zu eitel? Aachen-Coach Backhaus stichelt nach Remis

Die Schwarz-Gelben verzichten trotzdem auf lange Schläge. "Es ist schwer gegen uns, weil wir stressen permanent den ballführenden Spieler. Und wenn du dann eitel mit dem Ball bist und nicht mal über Linien den Ball schlägst, dann kann so etwas auch in die Hose gehen", so Backhaus im MDR.

Immer am Stressen: Soufiane El-Faouzi (22, l.) bremste die Dresdner Vinko Sapina (29, M.) und Jakob Lemmer (24, dahinter) aus. © Lutz Hentschel

Gleichzeitig nahm der 42-Jährige Dynamo aber auch in Schutz: "Ich war im Vorjahr in der Regionalliga in jedem Spiel Favorit mit Aachen. Ich weiß, wie sich das gerade anfühlt für Dresden. In Deutschland ist jede Mannschaft organisiert, die Nuancen sind so gering, wenn du keinen Sahnetag hast, dann sind solche Spiele immer eng", so Backhaus.

Er ergänzte: "Dynamo muss nicht depressiv werden, weil es gegen uns zwei Punkte verloren hat. Das gehört dazu, wir sind gut, Dresden hatte nicht den besten Tag, auch wegen uns."

All das sind Worte, die bei den Schwarz-Gelben sicher gehört werden. Ob sie angenommen oder vielleicht gar als respektlos abgetan werden, das wird sich zeigen.

Ganz so viel Falsches hat der Ex-Coach von Inter Leipzig und dem BFC Dynamo nicht gesagt. Und er will zumindest mit Aachen in der 3. Liga nicht mehr in die sächsische Landeshauptstadt kommen: "Ich wünsche Dynamo den Aufstieg. Was hier passiert, ist schön."