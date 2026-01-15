Bethke oder Schreiber: Auf wen setzt Dynamo-Coach Stamm gegen Fürth?

Dresden - Thomas Stamm (42) kann nicht mit der Essen-Elf aus dem Test in der Türkei in den Rückrundenstart am Samstag gegen Fürth gehen. Das liegt am erkrankten Nils Fröling (25). Auf ihn muss er verzichten. Ob eine zweite Veränderung hinzukommt, ließ er offen. Aber es ist eine, die gerade die Fans bewegt. Wer steht im Dynamo-Tor ? Tim Schreiber (23) oder Neuzugang Elias Bethke (22)?

Elias Bethke (22) schloss sich erst in dieser Woche Dynamo Dresden an. Reicht das schon für den Sprung ins Tor? © Lutz Hentschel

Der Trainer ist ganz Diplomat, als er auf die Frage zur Spieltags-Pressekonferenz antwortet: Er sei erst einmal froh, dass er nach der schweren Verletzung von Lennart Grill (26) im Dezember wieder drei "hervorragende Torhüter" in seinem Kader habe.

Er umschiffte also erst einmal ganz galant das "Problem". Problem in Anführungszeichen, weil es keins ist. Das weiß Stamm und deshalb zeigte er sich ganz gelassen. Aber entscheiden muss er sich.

"Es wird eine schwierige Entscheidung", sagte er: "Bei Elias muss man trotzdem wissen, er ist am Dienstag erstmals komplett ins Mannschaftstraining eingestiegen. Er hatte zuvor in Cottbus noch keins gehabt. Er war nicht nur fünf Wochen raus, die Verletzung darf man nicht unterschätzen. Wir werden alle Parameter einfließen lassen, das ist sicherlich eine."

Der 42-Jährige macht klar: "Wir werden eine gute Entscheidung im Sinne der Mannschaft treffen. Wir brauchen Qualität auf der Position, um am Ende nach den 34. Spieltagen die Klasse halten zu können."