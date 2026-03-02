Dynamo erstmals seit 89 Tagen nicht auf Abstiegsplatz! Da schwärmt sogar der Gegner

Dresden - Das geht doch runter wie Öl! Bevor Florian Kohfeldt (43) sich über den Schiedsrichter bitterlich (aber immer sachlich) beschwerte , war es dem Coach vom SV Darmstadt 98 wichtig, jede Menge warme Worte in Richtung Dynamo Dresden zu verlieren. Und die waren so was von verdient!

Darmstadts Trainer Florian Kohfeldt (43) schwärmte vor und nach dem Spiel von Dynamo. © IMAGO/Lobeca

"Es war in dem Stadion, wie ich es mir erhofft habe. Ich liebe es, hier zu spielen. Das war ein super toller Flutlichtabend", lobte er die Stimmung im mit 30.460 Fans besetzten Rudolf-Harbig-Stadion.

Er setzte fort: "Glückwunsch an Dynamo und an dich, Thomas, für eine Mannschaft, vor der ich vor dem Spiel großen Respekt hatte, vor der ich immer noch sehr großen Respekt habe. Weil sie eine Art und Weise an den Tag legt, Fußball zu spielen, wie er im Abstiegskampf der zweiten Liga und auch in der ersten Liga nicht üblich ist. So Fußball zu spielen, das Feld so groß zu machen, so Ballbesitz zu spielen, es dem Gegner so schwer zu machen, auch unter Druck rauszuspielen: Das verdient Anerkennung und verdient Punkte."

Und die holen sie sich selbst! Zwölf sind es nach sieben Rückrunden-Partien, Dynamo gehört in 2026 zu den Top fünf im Unterhaus.

In der Gesamtrechnung steht aufgrund der schwachen Hinrunde aber "nur" Platz 14. Aber der tut trotzdem richtig gut!