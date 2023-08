Dynamo bei Sandhausen im Vorteil? "Wir gehen sicher nicht als Favorit ins Spiel"

Dresden - Es gibt gute Gründe, warum Dynamo Dresden am heutigen Freitagabend das erste Auswärtsspiel der Saison beim SV Sandhausen gewinnen wird. Zum einen, weil der SVS jetzt das Dresdner Problem aus der Vorsaison hat - Thema neu zusammengewürfelte Truppe. Und zum anderen sind da elf Jahre 2. Bundesliga , Abstiegskampf, verbunden mit einer defensiven Spielweise.

Dynamo-Trainer Markus Anfang (49) zeigt es an: Drei Punkte will er am Freitagabend in Sandhausen holen. © Lutz Hentschel

Sandhausen muss sich neu erfinden. In all den Jahren in der 2. Liga war das nie eine Mannschaft, die das spielerische Element bevorzugte, selten voll auf Angriff setzte, sondern eher über den Kampf kam. Das aber meist erfolgreich.

Jetzt ist die Truppe aus dem Hardtwald aber Absteiger und gleichzeitig Top-Favorit auf den Aufstieg. Um das Ziel erreichen zu können, geht das nicht nur über eine funktionierende Defensive, der SVS muss die Partien selbst gestalten, muss agieren statt zu reagieren. Ehe das verinnerlicht ist, kann es dauern.

Dynamo-Trainer Markus Anfang (49) gibt darauf nicht viel, erinnert dabei an die letzten beiden Aufsteiger aus der 3. Liga.

"Elversberg kam übers Spielerische, Wiesbaden eher über die Defensive und die Standards. Mann kann mit beiden Mitteln erfolgreich sein. Sandhausen hat einen neuen Trainer, hat sich viel Qualität beziehungsweise Erfahrung geholt. Wir gehen sicher nicht als Favorit ins Spiel, wollen es aber dennoch gewinnen."