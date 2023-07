Dynamo Dresden bekommt keine Pause nach der langen Reise ins Trainingslager

Walchsee - Müde Beine von der langen Fahrt? Gibt's nicht! Gegen 6 Uhr starteten die Dynamos am gestrigen Freitag vom Trainingszentrum in Richtung Österreich, genau zehn Stunden später standen sie schon wieder auf dem Platz.

Doch am heutigen Samstag sind der Stürmer und seine Kollegen nur zur morgendlichen Einheit auf dem Gelände unterwegs und um 16 Uhr steht wenige Kilometer entfernt das erste Testspiel an.

"Die Anlage ist top. Wir haben uns schon gefragt, in welcher Liga die spielen mit zwei solchen Rasenplätzen", gab auch Stefan Kutschke (34) zu.

Denn Coach Markus Anfang (49) setzte nur wenige Stunden nach der Ankunft schon die erste Trainingseinheit des Tages an. "Wir sind alle pünktlich angekommen, das mit den Zimmerbelegungen hat geklappt, das Essen hat geklappt, das erste Training auch. Die Voraussetzungen hier sind gut, genauso wie das Wetter. Passt!", resümierte der 49-Jährige nach der ersten, knapp 60 Minuten währenden Einheit auf dem Gelände des SV Walchsee 1972.

Das Training begann nicht nur für Trainer Markus Anfang (49) und Kyu-Hyun Park (22) mit einer Fahrradtour. Alle Beteiligten mussten mit eigener Kraft auf den Fußballplatz mit der himmlischen Aussicht fahren. © Montage: Max Patzig (2)

Der österreichische Zweitligist SKN St. Pölten wird wohl zum ersten kleinen Prüfstein werden. Anfang: "St. Pölten ist ja ein bisschen der Abzweig von Wolfsburg, die arbeiten eng zusammen. Das ist wichtig jetzt, dass wir mit Wettbewerb-Spielen anfangen."

27 Spieler saßen am Freitag mit im Dynamo-Bus auf der knapp 7,5 Stunden währenden Fahrt. Mit dabei sind auch Jakob Lemmer (23), der sich vergangene Woche am Knie verletzt hatte, und Kyrylo Melichenko (24), der nach seiner auskurierten Knieverletzung wieder Läufe und Kraftübungen absolvierte.

"Die beiden können noch nicht eingreifen, der Rest ist fit", erklärte Anfang seine personelle Situation. Neben den 24 Profis sind mit Tony Menzel (18), Emil Zeil (17) und Matthias Wetschka (18) auch drei Junioren mit ins Camp gereist.

Sie alle dürfen sich in den intensiven Einheiten und den Testspielen gegen St. Pölten und Paderborn (Donnerstag), sowie am 16. Juli in Prag beweisen.