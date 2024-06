Vor den zwei Testspielen: Erste kleine Pause für die Dynamos

Am Montag und Dienstag wurde jeweils zweimal trainiert, am Mittwoch einmal.

Am Wochenende bei den beiden Testspielen sollen auch jede Menge Tore fallen.

"Es ist schon so, dass wir genügend auf dem Platz sind. Es geht aber nicht um die Anzahl, sondern um die Art und Weise, wie wir in den Einheiten arbeiten. Von daher freue ich mich auch über Arbeiten, die drin sind im Kraftraum. Auch da ist es wichtig, dass jeder Spieler noch einmal einen Schritt gehen kann."



Außerdem gibt's auch am Wochenende keine Pause. Am Samstag (15 Uhr) steht das erste von sieben Testspielen der Vorbereitung an. Es geht zum Mittelsachsenklasse-Klub SV Fortschritt Lunzenau. Nur einen Tag später treten die Schwarz-Gelben in ihren neuen Trikots um 14 Uhr beim FSV Neusalza-Spremberg aus der Landesklasse an.

Stamm ist es wichtig, "dass wir die Woche gut reinkommen, aber uns auch schon so vorbereiten wollen, dass wir im Trainingslager sowie die dritte und vierte Woche von der Intensität noch einmal steigern. Die Spielzeiten werden auch länger, sodass wir die Jungs da gut ranführen."

Bedeutet, schon am Montag geht's im achttägigen Sommertrainingslager in Heilbad Heiligenstadt noch einmal deutlich intensiver zu Sache.