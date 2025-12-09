Dynamo braucht dieses Duo! Wann kommen Hauptmann und Daferner zurück?

Dresden - Dynamo war nur mit 19 Profis nach Kaiserslautern gereist. Grund: Christoph Daferner (27) blieb wegen seiner Gehirnerschütterung aus dem Düsseldorf-Spiel daheim, Niklas Hauptmann (29) plagte ein grippaler Infekt. Problem: Die beiden fehlten nicht nur auf dem Spielberichtsbogen, sie fehlten beim 1:3 an allen Ecken und Enden.

Christoph Daferner (27, l.) und Niklas Hauptmann (29) fehlten auf dem Betze - hoffentlich nicht auch noch gegen Braunschweig. © Lutz Hentschel

Gerade Hauptmann als Stabilisator, als Antreiber, Spielgestalter, als einer, der auch mal eine Situation beruhigen kann. All das fehlte auf dem Betzenberg, vieles in den Dynamo-Reihen war zu hektisch.

"Niklas hat gefehlt. Schade, dass wir das nicht kompensieren konnten", gesteht Keeper Tim Schreiber (23): "Wir haben trotzdem gute Jungs, Nils Fröling hat das auf seiner Position auch gut gemacht. Der Ausfall war aber dann schon zu sehen."

Für Trainer Thomas Stamm (42) war das natürlich nicht das Optimale. Zum einen musste er seine Erfolgself der letzten beiden Wochen umstellen. Im Tor war das nach der Verletzung von Lennart Grill (26) klar, die Feldspieler wären aber ohne Hauptmanns Erkrankung wohl in gewohnten Formation geblieben. Und zum anderen fehlte ihm mit Daferner eine Alternative im Sturm.

"Es ist bei 'Haupe' ein grippaler Infekt. Ich hoffe, dass er nächste Woche wieder dabei sein kann. Ja, das tat weh", sagt der Trainer.