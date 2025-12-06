Siegesserie gerissen! Dynamo wacht in Kaiserslautern viel zu spät auf

Dynamo Dresden hat beim 1. FC Kaiserslautern mit 1:3 verloren. Eine Drangphase kurz vor Schluss reichte der SGD nicht.

Von Thomas Nahrendorf, Aliena Rein

Kaiserslautern - Die Siegesserie von Dynamo Dresden ist nach zwei Dreiern schon wieder gerissen: Auf dem Betzenberg präsentierte sich die SGD über weite Strecken schwach und unterlag dem 1. FC Kaiserslautern mit 1:3.

Die Schwarz-Gelben waren mit zahlreichen Ausfällen in die Partie gestartet, und präsentierten sich auch entsprechend schwach: Keinen einzigen Torschuss konnte Dynamo in den ersten 45 Minuten verzeichnen. Kaiserslautern hingegen war in Person von Naatan Skyttä schon nach rund einer Viertelstunde zur Stelle, der nächste Treffer von Daniel Hanslik wurde vom VAR wieder kassiert. Auch in der zweiten Hälfte erwischte der FCK den besseren Start, erhöhte durch Marlon Ritter (52. Minute) und Mika Haas (70. Minute) auf 3:0. Die Vorentscheidung? Nein! Plötzlich drehte die SGD auf, mehr als den Anschlusstreffer von Jakob Lemmer (76.) erreichten die Gäste aber nicht mehr. Endstand: 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden 3:1 (1:0) Tore: 1:0 Skyttä (17. Minute), 2:0 Ritter (52. Minute), 3:0 Haas (70. Minute), 3:1 Lemmer (76. Minute) Wir berichteten im Liveticker, den es hier zum Nachlesen gibt.

Thomas Stamm bemängelt fehlende Basics

Sein Gegenüber Thomas Stamm klang da schon weit weniger zufrieden mit seiner Mannschaft: Besonders das Defensivverhalten bei Standards fiel dem Coach negativ auf. "Zwei Standard-Gegentore, die wir nicht gut verteidigen", bemängelte der 42-Jährige: "Ich glaube grundsätzlich bei Standardsituationen nicht gut heute. Die ersten beiden Tore waren zwei Freistöße, die wir nicht so verteidigen, wie wir müssen." Auf die Qualität der Gegner angesprochen machte Stamm klar: "Man kann ja gegen Qualität auch dagegen halten." Stattdessen mangelte es seinem Team an den Basics, stellte der Schweizer fest: "Wenn wir im Halbfeldfreistoß sind beim ersten Gegentor und beim zweiten, müssen wir aus den Positionen heraus dann besser verteidigen, nicht die Positionen verlassen, das sind Basics. Die waren heute nicht gut, die haben wir die letzten Wochen deutlich besser gemacht."

Torsten Lieberknechts Team hielt "Drucksituation" stand

Torsten Lieberknecht zeigte sich bei Sky "sehr erleichtert" über den Sieg gegen die SGD. "Weil wir einfach eine Drucksituation hatten heute, wir wollten was gutmachen dafür, wie Berlin gelaufen ist. Das heute war Teil der Wiedergutmachung", sagte der 52-Jährige: "So einer Drucksituation musst du erstmal standhalten." Er zeigte sich stolz auf sein Team, das sich auch vom einkassierten 2:0 nicht beeindrucken ließ: "Auch das ist was, womit wir umgehen müssen. Zählt nicht, dann musst du weitermachen."

Abpfiff: Dann ist Schluss! Dynamo Dresdens Siegesserie reißt, die SGD verliert auf dem Betzenberg mit 1:3.

90.+3: Vermeij holt sich fürs Meckern noch eine Gelbe Karte ab.

90.+1: Lieberknecht nimmt noch einmal Sekunden von der Uhr, wechselt Müller und Elvedi für Hanslik und Sahin ein.

90. Minute: Wieder gibt es fünf Minuten obendrauf.

90. Minute: Rossipal probiert's direkt, Krahl ist aber zur Stelle und hat die Kugel sicher.

89. Minute: Oehmichen wird von zwei Lauterern in die Zange genommen. Durch das Stadion gellen Pfiffe, weil Burda das mit einem Freistoß honoriert.

87. Minute: Der heraneilende Oehmichen wird an der Strafraumkante von Robinson gestoppt, zumindest eine Ecke holt Dynamo aber raus.

86. Minute: Casar liegt direkt am Boden, der gerade Eingewechselte und Sahin sind mit den Köpfen zusammengerauscht. Es geht weiter, Wechselmöglichkeiten hat Stamm ohnehin nicht mehr.

84. Minute: Die letzten beiden Wechsel von Stamm. Aljaz Casar kommt für Lukas Boeder, Jonas Oehmichen für Jakob Lemmer.

83. Minute: Kaiserslautern schwimmt! Im Strafraum der Hausherren gibt es nach einer Kother-Flanke ein einziges Gestochere, das durch eine Abseitsposition von Vermeij beendet wird. Krahl scheint wieder Schmerzen im Knie zu haben, kann aber erst einmal weitermachen.

82. Minute: Lieberknecht reagiert und nimmt seinen Kapitän ebenso wie Skyttä runter. Für das Duo bringt er Hofmeister und Alidou

80. Minute: Ritter steigt hart gegen Schreiber ein und tut sich dabei selbst weh. Der FCK-Kapitän muss kurz behandelt werden.

78. Minute: Auf einmal ist die SGD hellwach, kommt gleich zur nächsten Gelegenheit, Kother zielt jedoch daneben. Plötzlich ist das hier ein komplett anderes Spiel.

Dynamo Dresden erzielt das 1:3

76. Minute: Wieso denn nicht früher? Plötzlich ist die SGD wieder da, und Jakob Lemmer macht das 1:3! Aus der Distanz macht der Rechtsaußen es einfach selbst, aus rund 25 Metern schlägt der Ball im Torwarteck von Krahl ein. Geht hier doch noch was?

75. Minute: Nächste Gelegenheit für die Gäste: Faber fasst sich aus rund 25 Metern ein Herz, der abgefälschte Schuss landet nur knapp rechts neben dem Tor. Es gibt Ecke.

72. Minute: Der Kapitän hat auch gleich die erste Torchance des Spiels für die SGD, köpft aber links am Tor vorbei.

71. Minute: Stamm reagiert direkt mit dem nächsten Wechsel, bringt Kutschke für Herrmann.

1. FC Kaiserslautern legt nochmal nach

70. Minute: Wenn es vorher noch nicht klar war, ist das jetzt wohl die Entscheidung! 20 Minuten vor Schluss macht der FCK das 3:0. Skyttä marschiert durch den Strafraum, wird von vier Dresdnern nicht gestoppt. Weil sich alle auf ihn konzentrieren, kann er auf den freistehenden Haas ablegen, der aus kurzer Distanz vollendet.

66. Minute: Kother und Rossipal spielen sich auf der linken Seite die Bälle hin und her, bis sich Rossipal ein Herz fasst und in den Strafraum flankt. Die Hereingabe pflückt Krahl aber einfach aus der Luft.

65. Minute: Jetzt sitzen die Karten bei Burda lockerer, die nächste Verwarnung trifft Hanslik für ein Foul an Lemmer.

63. Minute: Faber und Ritter geraten direkt vor den Augen des Schiedsrichters aneinander und holen sich dafür beide Gelb ab.

62. Minute: Die SGD arbeitet sich in den Strafraum der Hausherren vor, doch diese stehen weiter kompakt. Boeder versucht, den im Fallen artistisch mit der Hacke weiterzuleiten, aber Krahl ist schon zur Stelle.

59. Minute: Kaiserslautern wird jetzt selbstbewusster. Ritter versucht es aus rund 25 Metern mit dem Heber, anstatt auf den rechts startenden Hanslik zu warten.

57. Minute: Kother setzt gleich mal eine Duftmarke. Er marschiert über die linke Seite und spielt den Ball scharf und flach vors Lauterer Tor. Weder Vermeij noch Lemmer kommen allerdings an die Hereingabe.

56. Minute: Thomas Stamm reagiert mit einem Doppelwechsel und nimmt Kofi Amoako und Nis Fröling vom Feld. Für die beiden kommen Vinko Sapina und Dominik Kother ins Spiel.

Dynamo Dresden kassiert das 0:2

52. Minute: Und dann erhöht Kaiserslautern auf 2:0! Marlon Ritter schiebt die Kugel zwischen mehreren Dresdnern hindurch ins lange Eck. Mal wieder entsteht die Gefahr nach einer Standardsituation: Einen Freistoß aus dem linken Halbfeld bekommt die SGD nicht vernünftig geklärt, dann spielt der Ball Flipper, bis er vor Ritters Füßen landet.

50. Minute: Dynamo startet den Angriff, doch Lemmer steht im Abseits, als Schreiber den Ball nach vorne bringt.

48. Minute: Boeder schirmt den Ball gut vor dem herannahenden Skyttä ab, Schreiber nimmt die Kugel auf.

46. Minute: Jakob Lemmer holt sich sofort die Gelbe Karte für ein Foul an Mika Haas ab.

Die zweite Halbzeit zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden läuft

46. Minute: Weiter geht's! Dynamo startet unverändert, Lieberknecht lässt den aus der Verletzungspause zurückgekehrten Joly in der Kabine. Für ihn kommt Kleinhansl in die Partie.

Halbzeit: So wird das nichts! Dynamo Dresden liegt zur Halbzeit mit 0:1 hinten, und das völlig verdient - nicht einen einzigen Torschuss hat die SGD vorzuweisen. Aber auch generell ist das Spiel bisher keines der Sorte, die man mit Genuss schaut, stattdessen völlig zerfahren und von vielen Unterbrechungen geprägt. Hoffen wir, dass die zweite Halbzeit besser läuft!

1. FC Kaiserslautern führt zur Halbzeit gegen Dynamo Dresden

Halbzeit: Unmittelbar danach ist Pause. Durchschnaufen!

45.+5: Kurz vor der Pause wird es (mal wieder nach einer Ecke) noch einmal gefährlich! Ritters Hereingabe bringt Kunze aufs Tor, Herrmann klärt im Gewühl zu nächsten Ecke. Auch diese bringt nichts ein.

45.+2: Ein Angriff der Hausherren wird schon im Ansatz unterbrochen, der startende Ritter steht knapp im Abseits.

45. Minute: Fünf Minuten gibt es obendrauf - verständlich angesichts der zahlreichen Unterbrechungen.

44. Minute: Das Spiel wogt hin und her, an Durchschlagskraft mangelt es gerade aber beiden Teams. Passiert hier vor dem Pausenpfiff noch etwas?

40. Minute: Die SGD sucht immer wieder Wege, doch die Abwehr von Kaiserslautern steht zu kompakt. Bisher schafft Dynamo es noch nicht, hinter die letzte Reihe zu kommen, jetzt bleibt ein Zuspiel von Rossipal in Richtung Faber hängen.

36. Minute: Den Freistoß nahe der Eckfahne kann Julian Pauli entschärfen. Jetzt geht es bei Dynamo mal wieder nach vorn, doch Vermeij verliert den Ball im Lauterer Strafraum. Noch immer kein Torschuss für die SGD.

35. Minute: Skyttä will von der Eckfahne aus an Rossipal vorbei, das sieht der Dresdner nicht ein und reißt den Torschützen um. Dafür gibt es Gelb.

33. Minute: Das Spiel ist komplett zerfahren, die Unterbrechungen häufen sich weiter. Nach einem langen Dynamo-Einwurf landet die Hand von Vermeij im Gesicht von Kunze, der liegen bleibt.

31. Minute: Da ist die erste Gelbe Karte der Partie! Mika Haas foult Konrad Faber an der Seitenlinie, Burda zögert nicht lange. Für Haas ist es die fünfte Gelbe, er verpasst das nächste Spiel.

30. Minute: Bei Ecken der Hausherren wird es stets gefährlich, so auch nach rund einer halben Stunde. Während die SGD klärt, prallt Pauli im Luftduell mit Kunze zusammen und hält sich kurz den Schädel.

VAR kassiert Treffer von Kaiserslautern

26. Minute: Glück für die SGD! Im Verlauf der Torentstehung hat Fabian Kunze den Ball an den Arm bekommen. Das Tor zählt nach VAR-Überprüfung nicht!

1. FC Kaiserslautern erhöht gegen Dynamo Dresden

24. Minute: Und die bringt den Roten Teufeln das nächste Tor! Skyttä bringt den Ball weit, wo Daniel Hanslik unbewacht lauert und es direkt mit einem Aufsetzer-Kopfball probiert. Tim Schreiber kann im Gedränge nicht richtig eingreifen und wird auch noch getunnelt, das ist bitter.

23. Minute: Eine kurz ausgeführte Ecke von Kaiserslautern bekommt die SGD nur mit Mühe zu einer weiteren Ecke geklärt.

22. Minute: Im Stadion ist es derzeit etwas ruhiger, auf der Tribüne gibt es einen Notarzt-Einsatz. Gute Besserung an dieser Stelle!

20. Minute: Die fällige Ecke köpft Kunze über den Dynamo-Kasten.

20. Minute: Eckball für die Hausherren, weil der Ball Tim Schreiber bei der Annahme verspringt.

18. Minute: Es war übrigens der erste Torschuss der Partie, der sogleich ein Volltreffer war. Für die SGD ist damit schon jetzt klar: Zu null wird es auch heute nicht bleiben.