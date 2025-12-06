Siegesserie gerissen! Dynamo wacht in Kaiserslautern viel zu spät auf
Kaiserslautern - Die Siegesserie von Dynamo Dresden ist nach zwei Dreiern schon wieder gerissen: Auf dem Betzenberg präsentierte sich die SGD über weite Strecken schwach und unterlag dem 1. FC Kaiserslautern mit 1:3.
Die Schwarz-Gelben waren mit zahlreichen Ausfällen in die Partie gestartet, und präsentierten sich auch entsprechend schwach: Keinen einzigen Torschuss konnte Dynamo in den ersten 45 Minuten verzeichnen.
Kaiserslautern hingegen war in Person von Naatan Skyttä schon nach rund einer Viertelstunde zur Stelle, der nächste Treffer von Daniel Hanslik wurde vom VAR wieder kassiert. Auch in der zweiten Hälfte erwischte der FCK den besseren Start, erhöhte durch Marlon Ritter (52. Minute) und Mika Haas (70. Minute) auf 3:0.
Die Vorentscheidung? Nein! Plötzlich drehte die SGD auf, mehr als den Anschlusstreffer von Jakob Lemmer (76.) erreichten die Gäste aber nicht mehr.
Endstand:
1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden 3:1 (1:0)
Tore: 1:0 Skyttä (17. Minute), 2:0 Ritter (52. Minute), 3:0 Haas (70. Minute), 3:1 Lemmer (76. Minute)
Wir berichteten im Liveticker, den es hier zum Nachlesen gibt.
Thomas Stamm bemängelt fehlende Basics
Sein Gegenüber Thomas Stamm klang da schon weit weniger zufrieden mit seiner Mannschaft: Besonders das Defensivverhalten bei Standards fiel dem Coach negativ auf.
"Zwei Standard-Gegentore, die wir nicht gut verteidigen", bemängelte der 42-Jährige: "Ich glaube grundsätzlich bei Standardsituationen nicht gut heute. Die ersten beiden Tore waren zwei Freistöße, die wir nicht so verteidigen, wie wir müssen."
Auf die Qualität der Gegner angesprochen machte Stamm klar: "Man kann ja gegen Qualität auch dagegen halten."
Stattdessen mangelte es seinem Team an den Basics, stellte der Schweizer fest: "Wenn wir im Halbfeldfreistoß sind beim ersten Gegentor und beim zweiten, müssen wir aus den Positionen heraus dann besser verteidigen, nicht die Positionen verlassen, das sind Basics. Die waren heute nicht gut, die haben wir die letzten Wochen deutlich besser gemacht."
Torsten Lieberknechts Team hielt "Drucksituation" stand
Torsten Lieberknecht zeigte sich bei Sky "sehr erleichtert" über den Sieg gegen die SGD.
"Weil wir einfach eine Drucksituation hatten heute, wir wollten was gutmachen dafür, wie Berlin gelaufen ist. Das heute war Teil der Wiedergutmachung", sagte der 52-Jährige: "So einer Drucksituation musst du erstmal standhalten."
Er zeigte sich stolz auf sein Team, das sich auch vom einkassierten 2:0 nicht beeindrucken ließ: "Auch das ist was, womit wir umgehen müssen. Zählt nicht, dann musst du weitermachen."
Dynamo Dresden unterliegt dem 1. FC Kaiserslautern mit 1:3
Abpfiff: Dann ist Schluss! Dynamo Dresdens Siegesserie reißt, die SGD verliert auf dem Betzenberg mit 1:3.
90.+3: Vermeij holt sich fürs Meckern noch eine Gelbe Karte ab.
90.+1: Lieberknecht nimmt noch einmal Sekunden von der Uhr, wechselt Müller und Elvedi für Hanslik und Sahin ein.
90. Minute: Wieder gibt es fünf Minuten obendrauf.
90. Minute: Rossipal probiert's direkt, Krahl ist aber zur Stelle und hat die Kugel sicher.
89. Minute: Oehmichen wird von zwei Lauterern in die Zange genommen. Durch das Stadion gellen Pfiffe, weil Burda das mit einem Freistoß honoriert.
87. Minute: Der heraneilende Oehmichen wird an der Strafraumkante von Robinson gestoppt, zumindest eine Ecke holt Dynamo aber raus.
86. Minute: Casar liegt direkt am Boden, der gerade Eingewechselte und Sahin sind mit den Köpfen zusammengerauscht. Es geht weiter, Wechselmöglichkeiten hat Stamm ohnehin nicht mehr.
84. Minute: Die letzten beiden Wechsel von Stamm. Aljaz Casar kommt für Lukas Boeder, Jonas Oehmichen für Jakob Lemmer.
83. Minute: Kaiserslautern schwimmt! Im Strafraum der Hausherren gibt es nach einer Kother-Flanke ein einziges Gestochere, das durch eine Abseitsposition von Vermeij beendet wird. Krahl scheint wieder Schmerzen im Knie zu haben, kann aber erst einmal weitermachen.
82. Minute: Lieberknecht reagiert und nimmt seinen Kapitän ebenso wie Skyttä runter. Für das Duo bringt er Hofmeister und Alidou
80. Minute: Ritter steigt hart gegen Schreiber ein und tut sich dabei selbst weh. Der FCK-Kapitän muss kurz behandelt werden.
78. Minute: Auf einmal ist die SGD hellwach, kommt gleich zur nächsten Gelegenheit, Kother zielt jedoch daneben. Plötzlich ist das hier ein komplett anderes Spiel.
Dynamo Dresden erzielt das 1:3
76. Minute: Wieso denn nicht früher? Plötzlich ist die SGD wieder da, und Jakob Lemmer macht das 1:3! Aus der Distanz macht der Rechtsaußen es einfach selbst, aus rund 25 Metern schlägt der Ball im Torwarteck von Krahl ein. Geht hier doch noch was?
75. Minute: Nächste Gelegenheit für die Gäste: Faber fasst sich aus rund 25 Metern ein Herz, der abgefälschte Schuss landet nur knapp rechts neben dem Tor. Es gibt Ecke.
72. Minute: Der Kapitän hat auch gleich die erste Torchance des Spiels für die SGD, köpft aber links am Tor vorbei.
71. Minute: Stamm reagiert direkt mit dem nächsten Wechsel, bringt Kutschke für Herrmann.
1. FC Kaiserslautern legt nochmal nach
70. Minute: Wenn es vorher noch nicht klar war, ist das jetzt wohl die Entscheidung! 20 Minuten vor Schluss macht der FCK das 3:0. Skyttä marschiert durch den Strafraum, wird von vier Dresdnern nicht gestoppt. Weil sich alle auf ihn konzentrieren, kann er auf den freistehenden Haas ablegen, der aus kurzer Distanz vollendet.
66. Minute: Kother und Rossipal spielen sich auf der linken Seite die Bälle hin und her, bis sich Rossipal ein Herz fasst und in den Strafraum flankt. Die Hereingabe pflückt Krahl aber einfach aus der Luft.
65. Minute: Jetzt sitzen die Karten bei Burda lockerer, die nächste Verwarnung trifft Hanslik für ein Foul an Lemmer.
63. Minute: Faber und Ritter geraten direkt vor den Augen des Schiedsrichters aneinander und holen sich dafür beide Gelb ab.
62. Minute: Die SGD arbeitet sich in den Strafraum der Hausherren vor, doch diese stehen weiter kompakt. Boeder versucht, den im Fallen artistisch mit der Hacke weiterzuleiten, aber Krahl ist schon zur Stelle.
59. Minute: Kaiserslautern wird jetzt selbstbewusster. Ritter versucht es aus rund 25 Metern mit dem Heber, anstatt auf den rechts startenden Hanslik zu warten.
57. Minute: Kother setzt gleich mal eine Duftmarke. Er marschiert über die linke Seite und spielt den Ball scharf und flach vors Lauterer Tor. Weder Vermeij noch Lemmer kommen allerdings an die Hereingabe.
56. Minute: Thomas Stamm reagiert mit einem Doppelwechsel und nimmt Kofi Amoako und Nis Fröling vom Feld. Für die beiden kommen Vinko Sapina und Dominik Kother ins Spiel.
Dynamo Dresden kassiert das 0:2
52. Minute: Und dann erhöht Kaiserslautern auf 2:0! Marlon Ritter schiebt die Kugel zwischen mehreren Dresdnern hindurch ins lange Eck. Mal wieder entsteht die Gefahr nach einer Standardsituation: Einen Freistoß aus dem linken Halbfeld bekommt die SGD nicht vernünftig geklärt, dann spielt der Ball Flipper, bis er vor Ritters Füßen landet.
50. Minute: Dynamo startet den Angriff, doch Lemmer steht im Abseits, als Schreiber den Ball nach vorne bringt.
48. Minute: Boeder schirmt den Ball gut vor dem herannahenden Skyttä ab, Schreiber nimmt die Kugel auf.
46. Minute: Jakob Lemmer holt sich sofort die Gelbe Karte für ein Foul an Mika Haas ab.
Die zweite Halbzeit zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden läuft
46. Minute: Weiter geht's! Dynamo startet unverändert, Lieberknecht lässt den aus der Verletzungspause zurückgekehrten Joly in der Kabine. Für ihn kommt Kleinhansl in die Partie.
Halbzeit: So wird das nichts! Dynamo Dresden liegt zur Halbzeit mit 0:1 hinten, und das völlig verdient - nicht einen einzigen Torschuss hat die SGD vorzuweisen. Aber auch generell ist das Spiel bisher keines der Sorte, die man mit Genuss schaut, stattdessen völlig zerfahren und von vielen Unterbrechungen geprägt. Hoffen wir, dass die zweite Halbzeit besser läuft!
1. FC Kaiserslautern führt zur Halbzeit gegen Dynamo Dresden
Halbzeit: Unmittelbar danach ist Pause. Durchschnaufen!
45.+5: Kurz vor der Pause wird es (mal wieder nach einer Ecke) noch einmal gefährlich! Ritters Hereingabe bringt Kunze aufs Tor, Herrmann klärt im Gewühl zu nächsten Ecke. Auch diese bringt nichts ein.
45.+2: Ein Angriff der Hausherren wird schon im Ansatz unterbrochen, der startende Ritter steht knapp im Abseits.
45. Minute: Fünf Minuten gibt es obendrauf - verständlich angesichts der zahlreichen Unterbrechungen.
44. Minute: Das Spiel wogt hin und her, an Durchschlagskraft mangelt es gerade aber beiden Teams. Passiert hier vor dem Pausenpfiff noch etwas?
40. Minute: Die SGD sucht immer wieder Wege, doch die Abwehr von Kaiserslautern steht zu kompakt. Bisher schafft Dynamo es noch nicht, hinter die letzte Reihe zu kommen, jetzt bleibt ein Zuspiel von Rossipal in Richtung Faber hängen.
36. Minute: Den Freistoß nahe der Eckfahne kann Julian Pauli entschärfen. Jetzt geht es bei Dynamo mal wieder nach vorn, doch Vermeij verliert den Ball im Lauterer Strafraum. Noch immer kein Torschuss für die SGD.
35. Minute: Skyttä will von der Eckfahne aus an Rossipal vorbei, das sieht der Dresdner nicht ein und reißt den Torschützen um. Dafür gibt es Gelb.
33. Minute: Das Spiel ist komplett zerfahren, die Unterbrechungen häufen sich weiter. Nach einem langen Dynamo-Einwurf landet die Hand von Vermeij im Gesicht von Kunze, der liegen bleibt.
31. Minute: Da ist die erste Gelbe Karte der Partie! Mika Haas foult Konrad Faber an der Seitenlinie, Burda zögert nicht lange. Für Haas ist es die fünfte Gelbe, er verpasst das nächste Spiel.
30. Minute: Bei Ecken der Hausherren wird es stets gefährlich, so auch nach rund einer halben Stunde. Während die SGD klärt, prallt Pauli im Luftduell mit Kunze zusammen und hält sich kurz den Schädel.
VAR kassiert Treffer von Kaiserslautern
26. Minute: Glück für die SGD! Im Verlauf der Torentstehung hat Fabian Kunze den Ball an den Arm bekommen. Das Tor zählt nach VAR-Überprüfung nicht!
1. FC Kaiserslautern erhöht gegen Dynamo Dresden
24. Minute: Und die bringt den Roten Teufeln das nächste Tor! Skyttä bringt den Ball weit, wo Daniel Hanslik unbewacht lauert und es direkt mit einem Aufsetzer-Kopfball probiert. Tim Schreiber kann im Gedränge nicht richtig eingreifen und wird auch noch getunnelt, das ist bitter.
23. Minute: Eine kurz ausgeführte Ecke von Kaiserslautern bekommt die SGD nur mit Mühe zu einer weiteren Ecke geklärt.
22. Minute: Im Stadion ist es derzeit etwas ruhiger, auf der Tribüne gibt es einen Notarzt-Einsatz. Gute Besserung an dieser Stelle!
20. Minute: Die fällige Ecke köpft Kunze über den Dynamo-Kasten.
20. Minute: Eckball für die Hausherren, weil der Ball Tim Schreiber bei der Annahme verspringt.
18. Minute: Es war übrigens der erste Torschuss der Partie, der sogleich ein Volltreffer war. Für die SGD ist damit schon jetzt klar: Zu null wird es auch heute nicht bleiben.
1. FC Kaiserslautern geht in Führung
17. Minute: Ein Freistoß leitet die Führung der Hausherren ein! Über mehrere Stationen landet der Ball beim sträflich allein gelassenen Naatan Skyttä, der den Ball artistisch über Schreiber hinweg ins Dynamo-Tor einnetzt.
16. Minute: Faber zieht das taktische Foul an Haas, doch auch hier belässt es der Schiedsrichter bei einer mündlichen Verwarnung.
14. Minute: Ein richtiger Spielfluss kommt hier nicht auf, jetzt ist es Rossipal, der liegt und sich den Kopf hält. Gyamfi hat den Ellbogen ausgefahren, Burda reicht das aber nicht für Gelb.
13. Minute: Joly liegt am Boden, nachdem er von Rossipal den Ball aus kurzer Distanz an den Kopf bekommt.
11. Minute: Freistoß für die SGD nahe der Eckfahne, nachdem Faber von Robinson gefoult wird, Rossipal und Herrmann machen sich zur Ausführung bereit. Doch die SGD kommt nicht gefährlich vors Tor, die Defensive der Hausherren steht aktuell sicher.
9. Minute: Glück gehabt, es geht erst einmal weiter für den Torhüter. Ersatz-Keeper Simon Simoni macht sich draußen trotzdem schon mal warm.
7. Minute: Bitteres Déjà-vu für alle, die das letzte Dynamo-Spiel gesehen haben. Dieses Mal ist es Lautern-Keeper Julian Krahl, der auf dem Boden liegt und sich das Knie hält. Die Partie ist unterbrochen, er wird behandelt. Offenbar hat er sich bei einem Abstoß wehgetan.
5. Minute: Faber holt die erste Ecke des Spiels heraus. Rossipal tritt an, die Ecke segelt aber über alle Spieler im Strafraum hinweg.
2. Minute: Das wird auch gleich mit der ersten Gelegenheit für die Hausherren belohnt. Ritter findet Skyttä, der ist frei durch und vermasselt es dann selbst, weil er zu lange mit dem Abschluss wartet. So kann Schreiber den Ball sichern.
2. Minute: Kaiserslautern hat sich etwas vorgenommen! Die Roten Teufel starten hellwach, pressen hoch und lassen den Gästen überhaupt keine Zeit, um ins Spiel zu kommen.
Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Kaiserslautern läuft
Anpfiff: Los geht's! Max Burda gibt den Ball frei, Dynamo spielt heute in Weiß. Kaiserslautern stößt an.
12.55 Uhr: So denken die Dynamo-Dresden-Profis an Lennart Grill
Das ist ganz stark! Beim Aufwärmen trugen alle Dynamos das gelbe Shirt mit der Nummer 22 und dem Grill-Flock.
12.40 Uhr: Tim Schreiber ist für seinen verletzten Kollegen da
Vor der Partie sprach Tim Schreiber, der durch die Verletzung von Lennart Grill wieder in die Startelf gerutscht hat, am Sky-Mikrofon.
Er habe heute noch Kontakt mit dem Verletzten gehabt, erzählte der Keeper: "Ich habe ihm gesagt, wir machen das zusammen, er ist mit dabei. Darauf kommt es an, wir sind ein Team. Ich bin auch für ihn da."
Auf die Aktion, dass seine Mannschaft sich mit Grill-Trikots warm macht, ist der 22-Jährige stolz: "Das zeigt den Zusammenhalt. Dynamo steht für Gemeinschaft und ich denke, das strahlen wir auch aus."
12.15 Uhr: Torsten Lieberknecht tauscht halbe Mannschaft durch
Anders sieht es beim Gastgeber aus: Dort wechselt Torsten Lieberknecht nach dem Pokal-Fiasko in Berlin die halbe Mannschaft aus.
Simoni, Elvedi, Kleinhansl und Abiama finden sich auf der Bank wieder, Prtajin fehlt verletzt im Kader. Für die fünf starten Krahl, Hanslik, Haas, der wieder genesene Joly und Robinson.
12.05 Uhr: Zwei kurzfristige Ausfälle bei Dynamo Dresden
Eigentlich hätte Thomas Stamm wohl wieder auf seine Sieg-Elf der letzten beiden Spiele vertraut. Durch die Verletzung von Lennart Grill ist er aber zumindest im Tor zum Wechseln gezwungen, für den 26-Jährigen startet Tim Schreiber.
Außerdem fällt Niklas Hauptmann kurzfristig erkrankt aus, für den Kapitän startet Nils Fröling. Die Binde übernimmt heute deswegen Lukas Boeder.
Christoph Daferner, der zuletzt seinen Stammplatz an Vincent Vermeij verloren hatte, ist kurzfristig ebenfalls nicht dabei. Er leidet an einer Kopfverletzung, mutmaßlich noch vom vergangenen Sonntag, als er in der Nachspielzeit mit Florian Kastenmeier zusammenprallte.
12 Uhr: Rührende Geste für Lennart Grill
Noch sind die Dynamos in der Kabine. Aber gleich geht’s zum Warmmachen. Die Spieler werden sich heute alle mit einem gelben Shirt mit der Nummer 22 von Lennart Grill aufwärmen.
Der Keeper hatte sich gegen Düsseldorf schwer am rechten Knie verletzt - Ruptur der Patellasehne. Er wird monatelang ausfallen. So denken seine Mitspieler an ihn und wünschen eine schnelle Genesung.
11.45 Uhr: Hexenkessel Fritz-Walter-Stadion füllt sich
Es herrscht Betrieb rund ums Fritz-Walter-Stadion!
Der Hexenkessel in der Pfalz wird gut gefüllt sein, wenn die SGD auf die Roten Teufel trifft: Fast 50.000 Zuschauer haben Platz, erwartet werden rund 46.000 Menschen, von denen es etwa 4000 mit den Gästen halten.
11.15 Uhr: Polizei eskortiert anreisende Dynamo-Fans
Alles ein kleines bisschen irre hier bei der Anfahrt nach Kaiserslautern!
Die unzähligen Kleinbusse, mit denen die Dynamo-Fans anreisen, werden von extrem vielen Polizei-Fahrzeugen eskortiert, auch von zivilen Polizei-Autos. Ein Hubschrauber überwacht zudem aus der Luft den Weg.
Insgesamt werden in Kaiserslautern rund 4000 SGD-Anhänger erwartet.
11 Uhr: Hier wird das Zweitliga-Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden übertragen
Wer auf eine Übertragung im Free-TV hofft, blickt heute leider in die Röhre: Wie üblich gibt es das Zweitliga-Spiel der SGD nur bei Sky und dessen zugehörigen Streamingdienst WOW zu sehen. Die Übertragung startet um 12.30 Uhr.
Ansonsten bleibt Ihr aber auch in unserem Liveticker über alles Wichtige auf dem Laufenden.
10.30 Uhr: Diese Dynamo-Spieler hebt Torsten Lieberknecht besonders hervor
Kaiserslautern-Coach Torsten Lieberknecht findet nach der 1:6-Klatsche in Berlin deutliche Worte: "Wir haben einen Schlag in die Fresse bekommen und müssen uns jetzt schütteln. Das werden wir auch tun. Das sind Spiele, die nicht passieren sollten. Es ist jetzt aber vorgekommen, weil eine Mannschaft halt komplett den Halt verloren hat. Es war ein kollektiver Blackout."
Trotzdem stehe er voll hinter seiner Mannschaft, sprach dem Team vor dem Duell mit der SGD das Vertrauen aus. Der Gegner habe es in den letzten Spielen aber geschafft, sich defensiv zu stabilisieren, hob Lieberknecht hervor.
"Mit dem Systemwechsel von der Viererkette auf eine Dreier- beziehungsweise Fünferkette haben sie versucht, ihre Gegentore einzudämmen. Gerade mit Jakob Lemmer und Vincent Vermeij haben sie ihre Momente im Umschaltspiel", betonte der 52-Jährige.
10 Uhr: Er ist der Schiedsrichter der heutigen Partie
Die Partie leitet heute Max Burda aus Berlin. Eigentlich kann gutes Zeichen, kann die SGD unter ihm doch eine positive Bilanz vorweisen: Sie gewann fünf von zehn Spielen, die der 36-Jährige pfiff.
In dieser Saison allerdings erlebte die SGD das auch schon anders: Beim 2:2 gegen Hannover 96 ließ Dynamo nicht nur Punkte, sondern verlor auch Vinko Sapina, der mit Rot vom Platz flog. Zudem kann Kaiserslautern noch zuversichtlicher in ein Spiel unter Burdas Leitung hineingehen: Von sechs Partien verloren die Roten Teufel keine einzige.
Assistiert wird Burda von Eric Müller und Hannes Ventzke, der vierte Offizielle ist Patrick Schwengers. Günter Perl ist für den Videobeweis verantwortlich.
9.40 Uhr: Nur ein Ex-Kaiserslautern-Profi reist in die alte Heimat
In Diensten der Dresdner stehen aktuell zwei Spieler mit einer Lautern-Vergangenheit. Da Lennart Grill nach seiner schweren Verletzung aber zu Hause bleibt, reist Lars Bünning alleine in die alte Heimat.
2023 wechselte der Verteidiger nach Dresden, seine ersten Schritte in der 2. Bundesliga machte er aber für die Pfälzer. Was er über seinen Ex-Klub zu sagen hat, lest Ihr hier: "Zurück zum 1. FCK: Dynamos Bünning trifft auf alte Liebe!"
9.20 Uhr: Auf diese Spieler muss Thomas Stamm heute verzichten
Im Jahresendspurt stehen einige Spieler Thomas Stamm nicht zur Verfügung.
Wie gehabt fehlen Sascha Risch, Jakob Zickler (beide Schulterverletzung), Jan-Hendrik Marx (Sprunggelenk) und Tony Menzel (Ellbogen). Auf die Verletztenliste gesellt sich nun auch Lennart Grill - der Keeper wird mit einer gerissenen Patellasehne monatelang ausfallen.
Auf der anderen Seite sieht es aber kaum besser aus: Torsten Lieberknecht muss weiterhin auf die Langzeitverletzten Kenny Prince Redondo (Fußverletzung), Simon Asta (Kreuzbandriss), Jisoo Kim (Muskelfaserriss) und Mahir Emreli (Adduktorenverletzung) verzichten, zudem fehlt Ivan Prtajin (Muskelbündelriss) wohl mindestens bis Anfang des nächsten Jahres. Immerhin bei Paul Joly besteht Hoffnung, dass er nach seiner Zerrung wieder in den Kader rücken kann.
9 Uhr: Thomas Stamm will Gegner nicht unterschätzen
Formstarkes gegen formschwaches Team - eine klare Sache? Nein! Dass Kaiserslautern die letzten beiden Spiele verloren hat, will Thomas Stamm nicht überbewerten.
Was der Dynamo-Coach zum heutigen Gegner zu sagen hat, lest Ihr hier: "Zu Nikolaus drei Punkte in die Stiefel? Dynamo will den "Betze" bezwingen".
8.40 Uhr: Nach der letzten Begegnung stieg Dynamo Dresden ab
20 Mal trafen die beiden Teams in Pflichtspielen bisher aufeinander, die Bilanz spricht dabei klar für die Hausherren: Elf Partien gingen an Kaiserslautern, Dynamo konnte nur sechs für sich entscheiden.
Besonders in den Köpfen der Schwarz-Gelben hängen geblieben ist dabei die letzte Pflichtspiel-Begegnung, Lautern und die SGD standen sich 2022 nämlich in der Relegation gegenüber. Nach einem 0:0 im Hinspiel gewann der FCK das Rückspiel in Dresden mit 2:0 und schickte Dynamo so in die 3. Liga - ein Abstieg, von dem sich das Team erst in der abgelaufenen Saison wieder erholte.
8.20 Uhr: Das ist die Ausgangslage bei Kaiserslautern
Während bei Dynamo gerade Aufbruchstimmung herrscht, sieht es beim heutigen Gegner genau umgekehrt aus, Kaiserslautern geht angeschlagen in die Partie.
Der mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestartete Klub liegt derzeit nur auf dem siebten Rang der Tabellen und hat in den letzten beiden Spielen nicht gerade Selbstbewusstsein getankt. Erst setzte es am vergangenen Wochenende ein 0:2 bei Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig, unter der Woche wurde die Mannschaft von Torsten Lieberknecht dann demontiert und flog mit 1:6 gegen Hertha BSC aus dem DFB-Pokal.
Zu allem Übel verletzte sich dabei auch noch Torjäger Ivan Prtajin: Mit einem Muskelbündelriss wird der Topscorer der Roten Teufel länger ausfallen.
8 Uhr: Gelingt Dynamo Dresden der nächste Auswärts-Coup?
Es herrscht wieder Hoffnung im Dynamoland! Nach sechs Punkten aus den letzten beiden Spielen, fast genauso viele wie aus den zwölf Spielen davor zusammen, steht die SGD plötzlich wieder über dem Strich.
Doch außerhalb der Gefahrenzone ist Dynamo deshalb noch lange nicht, schließlich hat die Mannschaft von Thomas Stamm es nur dem besseren Torverhältnis im Vergleich zu Greuther Fürth und Eintracht Braunschweig zu verdanken, nicht auf Platz 17 zu stehen.
In Kaiserslautern soll die Siegesserie fortgesetzt werden, die mit den 2:1-Siegen beim VfL Bochum und gegen Fortuna Düsseldorf startete. Auf fremden Plätzen hat die SGD ohnehin bessere Karten, steht in der Auswärtstabelle aktuell auf dem achten Rang. Dass die Schwarz-Gelben drei Siege in Folge feiern konnten, ist allerdings auch schon wieder ein Jahr her: Vom 30. November bis zum 21. Dezember 2024 gab es sogar vier Dreier am Stück.
7.45 Uhr: Dynamo Dresden gegen 1. FC Kaiserslautern im TAG24-Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Auswärtsspiel von Dynamo Dresden beim 1. FC Kaiserslautern! Wir halten Euch über alle wichtigen Infos rund um die Partie auf dem Laufenden.
