Dynamo-Generalprobe gegen Regensburg: Daferner will sich zeigen!

Dresden - Die Vorbereitung ist im Grunde vorbei. Dynamo-Trainer Thomas Stamm (41) hat die Intensität zurückgefahren, um seinen Jungs die nötige Frische zu verleihen. Das soll am heutigen Samstag um 14 Uhr schon zum Tragen kommen, wenn Dresden in Auerbach gegen den Zweitligisten Regensburg seine Generalprobe bestreitet.

Das VfB-Stadion zur Vogtlandweide ist das höchstgelegene Stadion in Sachsen. Dort bestreitet Dynamo seine Generalprobe gegen Regensburg. © picture point/Sven Sonntag

VfB-Stadion zur Vogtlandweide - Dynamo kickt mit knapp 700 Meter über Null im höchstgelegenen Stadion Sachsens, einem Schmuckkästchen mit knapp 5000 Zuschauern Fassungsvermögen.

Der Grund ist einfach. Beide Teams treffen sich annähernd in der Mitte, um den Mammuttest über 120 Minuten auszutragen. Das wird so aussehen wie im Januar in Belek gegen Magdeburg, es werden die regulären 90 Minuten gespielt, danach bekommen die Reservisten noch 30 Minuten Spielpraxis.

Dynamo-Trainer Thomas Stamm wird jene Elf ins Rennen schicken, die auch am 4. August in Köln beginnen soll.

Ob Christoph Daferner (26) dazu gehören wird, ist offen. "Es ist aber noch einmal eine schöne Gelegenheit, sich zu zeigen, es dem Trainer so schwer wie möglich zu machen", sagt der Stürmer.

Eine Hitzeschlacht wird es nicht werden. Im Vogtland ist es für gewöhnlich stets kälter als in Dresden. 25 Grad sind gemeldet, es soll zwischendurch immer mal wieder regnen, optimale Bedingungen also.