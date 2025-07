Geglückte Generalprobe: Dynamo verlangt Freiburg alles ab und zeigt dann Moral

Bei Dynamo Dresdens letztem Kick vor dem Start in einer Woche ging es ordentlich zur Sache. Selten in Sachen Zweikampfhärte. Aber in Sachen Intensität.

Von Jens Maßlich

Schruns (Österreich) - Eine beschauliche Generalprobe auf der kleinen Bühne? Nicht unbedingt! Denn bei Dynamo Dresdens letztem Kick vor dem Zweitliga-Start in einer Woche ging es ordentlich zur Sache. Selten in Sachen Zweikampfhärte. Aber in Sachen Intensität.

Alles in Kürze Dynamo Dresden testet sich gegen SC Freiburg.

SGD zeigt Intensität und Laufbereitschaft.

Dresden führt 2:0, dann wird es spannend.

Stefan Kutschke vergibt Elfmeter.

Endstand 3:3 nach intensivem Spiel. Mehr anzeigen

Jakob Lemmer (l.) und die Dynamos gaben in den 120 Minuten im XXL-Test gegen Freiburg ordentlich Gas.. © IMAGO / Ulmer/Teamfoto Zugegeben, das wird nicht der SC Freiburg sein, der am 23. August in die neue Bundesliga-Saison starten wird, oder gar Ende September in die Europa League. Aber beim Dresdner 3:3 (1:0) über viermal 30 Minuten war trotzdem ein richtig guter Erstligist auf dem Platz.

Und die SGD hat gezeigt, wie sie Mannschaften, die individuell besser besetzt sind, bespielen muss. Mit jeder Menge Intensität, Laufbereitschaft und aggressivem Pressing in den richtigen Momenten. Wie in der 22. Minute: Nach einem kurzen Abstoß von U21-Nationalkeeper Noah Atubolu gingen Christoph Daferner und Vinko Sapina in die Balleroberung, Maximilian Philipp spielte den schlechten Rückpass und Sapina bedankte sich mit Links zur 1:0-Führung. Schon zuvor hatte die SGD bessere Möglichkeiten. Vor allem Nils Fröling tat sich mit gleich mehreren guten Chancen hervor. Erst verzog er aus sechs Metern knapp neben das Tor (14.), dann wurde er im letzten Moment aus 15 Metern noch geblockt (20.). Nach dem anschließenden Eckball köpfte Daferner knapp über das Freiburger Tor.

Dynamo Dresden 2:0 vorne, dann vergibt Kutschke einen Elfmeter