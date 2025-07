Letzter Test der Vorbereitung! SGD-Coach Stamm trifft auf seine alte Liebe

Dresden - Es geht auf die Zielgerade! Am Freitag steht für die Dynamos das letzte Testspiel der Sommervorbereitung an. Zur Generalprobe geht es um 14 Uhr im österreichischen Schruns gegen den SC Freiburg - Thomas Stamms (42) alter Liebe.

Dynamo-Trainer Thomas Stamm (42) gibt am Freitag allen einsatzbereiten Profis noch einmal Spielpraxis. © Picture Point/Gabor Krieg

"Ich habe den Kontakt hergestellt. Wir haben was gesucht, sie haben was gesucht. Wir hatten keine finale Zusage von zwei anderen Mannschaften, dann lief das auf Teammanager-Ebene ab, dass man sich findet", gibt Thomas Stamm beim MDR zu.

Dass es ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub geht, spielte bei der Auswahl laut dem 42-Jährigen eine untergeordnete Rolle.

"Wir wollten unbedingt einen richtig guten Gegner, der auch bereit ist, zweimal 60 Minuten zu gehen. Das wollten wir schon gegen Zwickau und Wolfsburg, ging aber nicht. Darauf lag unsere Priorität. Da hat es dann wenig damit zu tun, dass wir gegen einen Verein spielen, wo ich neun Jahre lang gearbeitet habe. Die wollen zweimal 60 Minuten in der Phase spielen, wo sie sind. Für uns ist das perfekt", sagt Stamm.

Auch, weil man gleich mehrere Dinge testen kann. Die Woche bis zum Spiel am Freitag in der Sportanlage Golm ist eine kurze. Am Sonntag gab's das Mini-Turnier in Zwickau, fünf Tage später den Härtetest.

"Wir probieren es so zu nutzen, wie wir es in der Liga vielleicht auch haben", so der Dynamo-Coach.