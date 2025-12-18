"War schon nicht ohne": Daferners SGD-Zwangspause hat in Kiel endlich ein Ende

Dresden - Am Samstag stehen die Stürmer im Fokus! Nicht etwa, weil Holstein Kiel und Dynamo Dresden die Ballermänner der 2. Bundesliga stellen, sondern weil es die Geschichten drumherum fast mal wieder ein Stück interessanter machen.

"Als Fußballer willst du auf dem Platz stehen und nicht zu Hause rumsitzen und warten, bis es besser wird. Sondern du liebst einfach das Spiel und willst bei der Mannschaft sein."

"Es hat sich ein bisschen gezogen. Ich dachte eigentlich, dass ich nach drei, vier Tagen wieder dabei sein kann, aber war dann doch ein bisschen langwieriger. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber es war schon nicht ohne", gestand "Dafi" am Montag, als er erstmals wieder trainieren durfte.

Für Kiels Phil Harres (23, zehn Tore in 42 Erst- und Zweitligaspielen) geht es erstmals gegen den Klub, der ihm vor ein paar Jahren keine Qualität für die 2. oder gar 3. Liga attestierte. Auf der anderen Seite kehrt mit Christoph Daferner (27) Dynamos bester Torjäger und Scorer (fünf Tore/zwei Vorlagen) dieser Saison nach seiner Kopfverletzung endlich wieder zurück.

Kampf, Leidenschaft und niemals aufgeben: Das ist es, was Christoph Daferner (r.) wieder fordert. © Lutz Hentschel

Die Liebe wurde zuletzt auf eine harte Probe gestellt. Deswegen hat Daferner für das letzte Spiel des Jahres auch eine klare Forderung: "Es geht einfach darum, dass wir mehr wieder zu unserer Identität finden. Was hat uns die letzten eineinhalb Jahre vor allem ausgemacht? Es war einfach, dieses niemals aufzugeben, eine gewisse Widerstandsfähigkeit zu haben."

Aber der 27-Jährige findet: "Wenn man die Kilometeranzahl sieht, wir können ein ganzes Spiel über diese Intensität gehen. Wenn du es nur ein paar Minuten machst, dann wird es in der Liga schwer. Und von dem her ist der Auftrag eigentlich ganz klar!"

Ob der Torjäger wieder für die geforderten drei Punkte sorgt oder Vincent Vermeij (31), der ebenfalls am Montag nach seinen muskulären Problemen wieder ins Training eingestiegen war, ist eigentlich egal - wie auch, gegen wen es am Samstag geht.

"Fakt ist, wir stehen jetzt auf dem letzten Tabellenplatz. Da kann man jetzt groß darüber diskutieren und reden, wieso und weshalb. Wichtig ist einfach, das Spiel am Samstag zu gewinnen. Und dann muss jeder natürlich auch in sich gehen über die Pause", forderte Daferner.

"Entscheidend ist einfach, dass wir drei Punkte holen. Dann ist es auch egal, ob wir 120 Kilometer gelaufen sind, 110 oder 130, sondern dass wir einfach mit aller Macht den Sieg erzwingen. Und dann ist es mir auch egal, wie. Wir brauchen einfach Punkte und müssen schleunigst wieder zu unserer Identität zurück."