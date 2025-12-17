Läuft bei ihm! Wie Dynamo-Profi Pauli nachts den Kopf frei bekommt

Dresden - Kein Lamentieren, keine Ausreden und keine Schuldigen suchen: Mit schlechten Spielen mag jeder anders umgehen, aber Julian Pauli (20) hat dafür wohl den besten Weg gefunden. Dynamos Innenverteidiger nimmt den direkten Weg - und legt dann noch ein paar Kilometer drauf.

Julian Pauli (20, r.) konnte nach dem Braunschweig-Spiel nicht abschalten. © Robert Michael/dpa

"Das Wissen, dass es scheiße war, das hat jeder, der das Spiel gesehen hat. Vor allen Dingen wir, die das Spiel gespielt haben", gibt der 20-Jährige zu.

"Friedrich [Müller (19), Anm. d. Red.] und ich, wir sind zwei junge Spieler, und dann macht man sich nach dem Spiel das ein oder anderen Mal Gedanken darüber, was halt nicht gut gelaufen ist. Ich habe dann keinen Weg gefunden, mich irgendwie abzulenken."

Also ging's für Pauli am späten Freitagabend noch mal mit den Laufschuhen raus. "Ich habe ja nur 66 Minuten gespielt, so kam die Belastung noch rein. Und habe mich so abgelenkt, mir noch mal Gedanken darüber gemacht. Weil es war auch nicht leicht für mich. Und dann habe ich auch Samstag ein bisschen daran gehadert, wenn ich ehrlich bin", so Pauli.

Aber: "Seitdem jetzt die Trainingswoche wieder losgeht, ist der Fokus auf Kiel. Wir haben es aufgearbeitet. Es bringt nichts, über das Spiel noch mal nachzudenken."

32 Gegentore hat die SGD in 16 Saisonspielen kassiert (17 in den acht Spielen mit Pauli).