Alles andere als ein Wackelkontakt: Ohne "Haupe" geht es bei Dynamo nicht

Dresden - Als ein ziemlich angenervter Niklas Hauptmann (29) sich den Medien stellte, da nahm im Hintergrund Braunschweigs Kabinenparty mit dem Song "Wackelkontakt" gerade so richtig Fahrt auf. Dabei sorgte Dynamos Mittelfeld-Ass fast noch dafür, dass die Niedersachsen nichts zu feiern gehabt hätten und bewies mal wieder, dass er nicht zu ersetzen ist.

Fast noch hätte Niklas Hauptmann (29) die Niederlage verhindern können. © Lutz Hentschel

Im Lied geht es darum, dass der Sänger sich mit einer Lampe aus den 1970ern vergleicht, mit jeder Menge Problemen und eben einem Wackelkontakt. Und "Haupe"? Dem wurde aufgrund der Stimmungslage so eine unsinnige Frage natürlich nicht gestellt. Aber der Vizekapitän ist Dynamos Motor, Dynamos Lunge und Dynamos Unterschiedsspieler.

Mit ihm kam gegen Braunschweig in Halbzeit zwei die Wende. Plötzlich war da Zug nach vorn, da war Wille und da waren gefährliche Anspiele in die Spitze.

"Ich habe das ja schon sehr, sehr oft gesagt, welche Qualitäten uns 'Haupe' als Persönlichkeit, aber auch als Fußballer geben kann. Das ist extrem wichtig", gesteht auch Thomas Stamm.

Dynamos Coach weiß: "Sehr schwierig, ihn als einzelne Person zu ersetzen. Er tut uns gut, wird uns immer wieder die nötige Ruhe geben am Ball. Von daher wichtig, dass er da ist, wichtig, dass er auf dem Platz ist."